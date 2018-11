TSG Ehingen will endlich auch auswärts siegen

Das fünfte Auswärtsspiel der Saison führt die Bezirksliga-Handballer am Samstag, 1. Dezember, zur HSG Friedrichshafen-Fischbach. Beginn in Fischbach ist um 20 Uhr. Für die TSG geht es darum, im fünften Anlauf ihre bisherige Negativserie in fremden Hallen zu beenden.

9:1 Punkte zu Hause, 0:8 auswärts. Die vor heimischem Publikum starke TSG Ehingen zeigt in der Fremde Schwächen. Chancenlos jedoch waren die Ehinger Handballer nur beim ersten Gastspiel in Biberach (20:31), zuletzt in Lustenau (28:31) und Lehr (29:31) waren sie dicht dran, auch mal Punkte mitzunehmen. Doch der Gegner hatte in beiden Fällen den längeren Atem. „Vielleicht fehlt uns auswärts auch das nötige Glück“, sagt TSG-Trainer Winfried Biberacher. Einmal mehr hofft er, dass die Serie reißt. „Ich hoffe, dass wir sie durchbrechen“, sagt der Trainer.

In der Tabelle liegt der Landesliga-Absteiger vom Bodensee zwei Plätze vor Ehingen, hat einen Punkt mehr geholt. Biberacher hat die HSG in dieser Saison noch nicht gesehen, aber er kennt einige Spieler des Gegners aus seiner Zeit als Ehinger A-Jugend-Trainer. Friedrichshafen-Fischbach hat vor der Saison zwei erfahrene Akteure verloren und besteht aus vielen jungen Talenten. „Man darf die Mannschaft aber nicht unterschätzen und die Ergebnisse zeigen das auch“, so Winfried Biberacher. Zudem sei Friedrichshafen-Fischbach „recht heimstark“ – aber in eigener Halle auch nicht unbesiegbar, wie die Partie der HSG vor wenigen Wochen gegen Bad Saulgau II gezeigt hat. Gegen dieselbe Mannschaft, die zuletzt in Ehingen verlor.

Latinovic angeschlagen

Winfried Biberacher hält seine Mannschaft für stark genug, die HSG zu schlagen. Wobei es letztlich auch vom Personal abhängt, das ihm zur Verfügung steht. So fehlt diesmal Tino John berufsbedingt und hinter dem Einsatz von Manuel Latinovic steht noch ein Fragezeichen. Der Rückraumspieler hatte wegen Problemen im Sprunggelenk am Montag nicht trainiert. Fällt er aus, fehlt der TSG einer ihrer zuletzt besten Torschützen.

Möglicherweise wieder dabei ist Torhüter Tristan Klein, der sich vor zwei Wochen eine Platzwunde zugezogen hatte und deshalb zuletzt gegen Bad Saulgau II pausierte.