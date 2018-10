TSG Ehingen will den ersten Heimsieg

Die TSG Ehingen trägt am Samstag erstmals ein Punktespiel auf dem Kunstrasen an den Gollenäckern aus. Dieses erste Spiel soll nun auch mit dem ersten Heimsieg gekrönt werden. Die TSG Rottenacker muss in Hohentengen weiterhin ersatzgeschwächt antreten. In Altheim ist der SV Bad Buchau zu Gast.

TSG Ehingen – SGM Blönried/Ebersbach (Samstag, 17 Uhr). – Wegen des späten Spielbeginns geht man in Ehingen auf Nummer sicher. Auf dem Kunstrasen gibt es ein Flutlicht. Ob der Platz zu einem Vorteil für die Gastgeber wird, muss sich zeigen. Während die TSG Ehingen auswärts noch ohne Niederlage ist, hat sie von den bisher erst drei Heimspielen noch keines gewonnen. Nun ist der Aufsteiger Blönried/Ebersbach zu Gast, der sich bisher sehr wacker geschlagen und erst kürzlich bewiesen hat, dass er auch auswärts gewinnen kann. TSG-Trainer Roland Schlecker ist nach der starken Leistung in Rottenacker überzeugt, dass seine Mannschaft mit dem nötigen Selbstvertrauen in das heutige Spiel geht. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen das gute Spiel am vergangenen Wochenende bestätigen und hoffen, dass auch einmal zu Hause der Knoten platzt“, sagt Roland Schlecker.

SV Hohentengen – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr). – Timm Walter weiß, dass seine Gastgeber in dieser Runde bisher eine starke Rolle gespielt haben. „Das deutliche 0:4 war für uns sehr ernüchternd“, so der Spielertrainer. Bei der TSG Rottenacker ist die Spielerdecke sehr dünn. Jetzt sind dazuhin Mathias Burgmaier gesperrt, Daniel Meier verletzt und Philipp Walter im Urlaub. „Wir werden versuchen, eine Mannschaft aufzustellen, die einigermaßen Bezirksliga-Niveau auf den Platz bringt“, so Timm Walter. Vor allem im Abschluss müsste mehr Entschlossenheit auftreten, schließlich habe seine Mannschaft gegen Ehingen einige sehr klare Chancen ausgelassen.

SG Altheim – SV Bad Buchau (Sonntag, 15 Uhr). – „Heuer sind die Voraussetzungen umgekehrt wie in der Saison 2017/18. Damals spielte der SV Bad Buchau gegen den Abstieg und wir waren weiter oben platziert“, sagt SG-Trainer Joachim Oliveira. Inzwischen hat das Team vom Federsee in elf Spielen 29 Tore erzielt und hat damit den stärksten Angriff der Liga. Seit dieser Saison ist wieder Viktor Hasenkampf beim SV Bad Buchau, der immer für ein Tor gut ist. „Wir werden versuchen, kompakt zu spielen. Nach zuletzt guten Spielen sollten am Sonntag die Punkte in Altheim bleiben. Hoffen wir, dass der Fußballgott uns auch einmal Glück beschert“, sagt Joachim Oliveira, der allerdings am Sonntag nicht auf der Trainerbank sitzen wird.

Weitere Spiele: SV Sigmaringen – TSV Riedlingen, FV Neufra – SG Hettin-gen/Inneringen, FV Altshausen – SF Hundersingen, FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen, FC Laiz – SV Uttenweiler.