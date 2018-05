TSG Ehingen vor nächstem Duell mit einem Bezirksrivalen

Wenige Tage nach dem Duell mit dem FV Altheim hat der Fußball-Landesligist TSG Ehingen erneut einen Bezirksrivalen zu Gast. Das Nachholspiel am Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr, gegen den FC Ostrach im Ehinger Stadion wird um 19 Uhr angepfiffen. Beide Mannschaften belegen einen Abstiegsplatz, daher liegt das Ziel für beide Vereine auf der Hand.

Die Saison schreitet voran und die Gelegenheiten, zu punkten, werden von Woche zu Woche weniger. Sechs Punktspiele haben Ehingen und Ostrach noch zu bestreiten in einer Saison, in der in Sachen Abstieg noch nichts entschieden ist. Sicher ist: Zwei Drittel der Vereine muss noch bangen, erst Straßberg als Tabellensechster darf die Lage bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang etwas entspannter betrachten. Ganz aus dem Schneider ist aber auch der Aufsteiger aus dem Bezirk Zollern nicht.

Acht Zähler weniger als Straßberg hat die TSG Ehingen, die durch das 1:1 am Samstag gegen Altheim auf den letzten Platz zurückfiel. Ostrach ging am Wochenende ganz leer aus, 1:4 endete das Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten FV Ravensburg II. Es war nicht der erste Misserfolg der Zebras, die bisher in der Rückrunde gerade einmal sieben Punkte holten (nur Kehlen hat mit sechs Zählern eine schlechtere Bilanz) von ihren zuletzt zwölf Spielen nur eines gewannen (3:0 in Mietingen). TSG-Trainer Roland Schlecker, dessen Mannschaft die neuntbeste der Rückrunde ist und seit November kein Heimspiel mehr verloren hat, lässt sich von Ostrachs magerer Ausbeute im Jahr 2018 aber nicht blenden: „Das ist ein Trugschluss, die Mannschaft hat in der einen oder anderen Partie gut gespielt.“ Ein besonders Augenmerk dürfte Ehingens Defensive auf Eugen Michel legen, mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze der Mannschaft des Trainertrios Simon Kober, Lukas Maier und Timo Reutter.

Bei der TSG ist das enttäuschende 1:1 gegen Altheim abgehakt. Mit einen Sieg wäre Ehingen sogar bis auf Rang elf vorgerückt, doch Trainer Schlecker zieht dennoch etwas Positives aus dem Unentschieden. Vor dem Spiel seien es zwei Punkte bis zum ersten sicheren Nichtabstiegsplatz gewesen, „jetzt ist es nur noch einer“. Und entschieden sei im Abstiegskampf angesichts der geringen Abstände zwischen den Teams ohnehin noch nichts – daran ändere auch die Partie gegen Ostrach nichts. „Ein Sieg wäre aber schon hilfreich“, sagt Schlecker.

Soukup und Lehner wieder dabei

Das TSG-Aufgebot ist gegenüber dem Altheim-Spiel weitgehend unverändert, hinzu kommen Jannik Lehner (war am Wochenende privat verhindert) und Matthias Soukup (beruflich verhindert). Mit ihnen hat Schlecker für die Defensive mehr Optionen. Nicht dabei ist Kristof Majewski, gegen Altheim in der Schlussphase eingewechselt, ist am Mittwochabend für die „Zweite“ im Einsatz.