TSG Ehingen vor echter Herausforderung

Die TSG Ehingen hat in der Saison 2018/19 der Fußball-Bezirksliga Donau bisher sechs Spiele ausgetragen. Doch war noch keine Spitzenmannschaft der Gegner. Am Sonntag gastiert nun der Tabellendritte im Ehinger Stadion. Heimrecht haben auch die SG Atheim und die TSG Rottenacker, die versuchen werden, ihr Punktekonto zu verbessern.

SG Altheim – FV Neufra (Sonntag, 15 Uhr). - Vor Beginn der Verbandsrunde war der FV Neufra zum engen Kreis der Meisterschaftsfavoriten gerechnet worden. Er hat sich in der Sommerpause durch insgesamt sechs Zugänge verstärkt. Doch bisher haben die Gäste der SG Altheim einige Wünsche offen gelassen. Aber Altheims Trainer Joachim Oliveira warnt vor einem aus seiner Sicht starken Gegner, gegen den schwierig zu spielen sei: „Wir müssen einen Sahnetag erwischen. Aber es wäre schön, einmal wieder einen Dreier einzufahren“, so Oliveira. Auf jeden Fall ist das Spiel für die Altheimer eine große Herausforderung. Fraglich ist der Einsatz von Peter Leicht, der in der zurückliegenden Woche mit einem Lauftraining begonnen hat: „Er ist für uns wichtig als Kapitän und Spieler“, so der SG-Trainer.

TSG Rottenacker – FC Krauchenwies/Hausen (Sonntag, 15 Uhr). - Noch immer ist die TSG Rottenacker in der laufenden Saison ohne Heimsieg. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und aus der Not eine Tugend machen“, sagt TSG-Spielertrainer Timm Walter. Die personelle Situation bei Rottenacker ist weiterhin sehr angespannt. Am Sonntag fällt zusätzlich noch Francesco d’Alessio aus, der sich am Sonntag den Fuß verdreht hatte. „Für jede Mannschaft wird es schwer, in Rottenacker zu gewinnen“, sagt Timm Walter, der weiterhin auf den Rückhalt durch das Publikum rechnen kann. Beim Gast ist bisher noch nicht viel zusammengelaufen, so dass die Aussichten für die TSG gut sind.

TSG Ehingen – SV Bad Buchau (Sonntag, 15 Uhr). - Am Sonntag ist das erst zweite Heimspiel der TSG Ehingen in dieser Saison. Aus ihren bisher fünf Auswärtsspielen hat sie insgesamt 13 Punkte geholt. Doch das bisher einzige Heimspiel ging im Ehinger Stadion verloren. TSG-Trainer Roland Schlecker weiß, dass die Gäste vom Federsee den stärksten Angriff der Liga haben. Mit insgesamt 22 Toren hat der SV Bad Buchau pro Spiel mehr als drei Tore erzielt und liegt nicht ohne Grund auf dem dritten Tabellenplatz. Während Viktor Hasenkampf wieder zum SV Bad Buchau zurückkehrte, ist Jonathan Hummler zum FV Biberach gewechselt. Die Ehinger Abwehr wird besonders gefordert werden. Marc Steudle fällt bei Ehingen längere Zeit aus, am Sonntag ist der Einsatz von Marian Degen, Mathias Brinsa und Marco Wasner fraglich. Dennoch sagt Roland Schlecker: „Wir wollen das Spiel am Sonntag gewinnen.“

Weitere Spiele am Samstag: SGM Blönried/Ebersbach – SV Uttenweiler; am Sonntag: FC Laiz – SF Hundersingen, SV Hohentengen – SV Sigmaringen.