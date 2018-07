TSG Ehingen verliert bei nasskaltem Herbstwetter mit 1:2

Ärgerliche Heimniederlage für die Landesliga-Fußballer der TSG Ehingen: Gegen den Tabellennachbarn SV Oberzell verlor der Aufsteiger gestern bei strömendem Regen mit 1:2 (0:0). TSG-Trainer Harry Brobeil war sichtlich angefressen.

„Wir verlieren ein Spiel, das man nicht verlieren darf“, bringt es Coach Harry Brobeil nach dem Abpfiff auf den Punkt. Seine junge Truppe hätte zumindest ein Remis verdient gehabt.

In der Anfangsphase beließen es beide Teams beim Abtasten. In der neunten Minute kam die TSG Ehingen dann zu ihrer ersten Offensivaktion: Fabian Schick spielte über links einen klugen Pass in den Strafraum auf Fabian Sameisla. Dessen Schuss wurde in letzter Sekunde vom heranstürmenden Verteidiger auf der Linie geklärt.

Das Spiel war speziell in der ersten Hälfte sehr zerfahren und von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Der im Laufe der Partie zunehmend stärker werdende Regen ließ kaum Spielfluss zu: Zahlreiche ungenaue Bälle waren die Folge. In der 20. Minute fasste sich erneut Fabian Sameisla ein Herz und versuchte es mit einem Distanzschuss, der das gegnerische Tor allerdings verfehlte. Der SV Oberzell hatte im ersten Durchgang etwas mehr vom Spiel, kam aber nur selten vor das TSG-Gehäuse.

Anders der Aufsteiger: In der 31. Minute legte der stark aufspielende Fabian Sameisla auf TSG-Stürmer Julian Guther ab, der aus kurzer Entfernung unbedrängt den Torwart anschoss. Das hätte die Ehinger Führung sein müssen. Bis zum Pausenpfiff ließen beide Defensivreihen nichts mehr anbrennen. Im zweiten Durchgang kam der Gegner besser ins Spiel, das Tor machte aber die TSG: Guther legte quer auf den freistehenden Martin Schrode, der mit einem satten Flachschuss aus 16 Metern mit links das 1:0 erzielte. In der 59. Minute erkannte der Schiri ein Tor der Ehinger wegen eines vermeintlichen Fouls beim Kopfball von Denkinger nach vorangegangenem Eckball ab.

Durch einen Patzer von Becker gelang dem eingewechselten Tobias Broszeit der 1:1-Ausgleich (71.). In der Schlussphase der fairen Partie schloss erneut Broszeit einen Konter zum 1:2 (84.) für die Gäste ab.