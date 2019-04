TSG Ehingen vergibt Sieg in letzter Sekunde

In der Fußball-Bezirksliga hat die TSG Ehingen durch ein 1:1 in der Nachspielzeit gegen Uttenweiler Boden auf den Tabellenführer Bad Schussenried verloren. Für die TSG Rottenacker setzte es indes eine Packung.

TSG Ehingen - SV Uttenweiler 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Valentin Gombold (63.), 1:1 Daniel Schmid (90+2). - Wie kaum anders zu erwarten, haben die Uttenweiler Gäste der TSG Ehingen nichts geschenkt. Schon in der 10. Minute strich ein Ball nur knapp über die Ehinger Querlatte. Valentin Gombold hatte in der 18. Minute eine gute Chance, doch in der 35. Minute musste TSG-Torhüter Mathias Grab bei einer gefährlichen Situation sein ganzes Können unter Beweis stellen. In der zweiten Halbzeit hatte die TSG einige Torchancen, bis Valentin Gombold per Kopfball das 1:0 erzielte. Kurz darauf schossen die Gastgeber knapp daneben. Die Gäste bemühten sich um den Ausgleich und glichen in der Nachspielzeit noch aus. Sieht man die ganze Spielzeit, so haben die Gäste den Punkt verdient.

FV Altshausen- TSG Rottenacker 7:0 (4:0). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (3.), 2:0 Maximilian Raisle (24.), 3:0 Patrick Hugger (25.), 4:0 Marvin Igel (32.), 5:0 Andreas Pfeiffer (47.), 6:0 Ömer Ayar (65.), 7:0 Patrick Hugger (76.). - Im Kellerduell startete der FVA furios in die Partie und konnte bereits nach drei Minuten das 1:0 durch Patrick Hugger markieren. Der frühe Rückstand schockte die Gäste enorm, auch in der Folgezeit kam Rottenacker nicht wirklich in die Partie. Der FV Altshausen spielte eine durchweg dominante Begegnung und fuhr dabei einen absolut ungefährdeten Sieg ein, der auch am Ende in der Höhe gerechtfertigt war. Der TSG Rottenacker mangelte es zu Beginn an Zug zum Tor, spätestens nach dem 4:0 war auch keine Gegenwehr der Gäste mehr zu erkennen.

SG Altheim - SF Hundersingen 4:1 (1:1). - Tore: 1:0 Sandro Oliveira (3.), 1:1 Xaver Koch (5.), 2:1 Sandro Oliveira (48.), 3:1, 4:1 Kai Engelhart (56., 86.). - Die SG Altheim war am Sonntag gegenüber den vorhergehenden Spielen nicht wiederzuerkennen. Diesmal gelang gleich zu Beginn dem Gastgeber das erste Tor und auch der schnelle Ausgleich beeinflusste die Einheimischen kaum. So konnten nach dem 1:1 zur Pause Sandro Oliveira und Kai Engelhart das Ergebnis auf 4:1 erhöhen. „Unser Spiel war sehr griffig und wir haben gut in die Tiefe gespielt“, sagte Trainer Joachim Oliveira. Diesmal wurden auch die Chancen genutzt und damit gelang eine klare Revanche für die hohe Pokal-Niederlage an Ostern. Trainer Joachim Oliveira hatte großes Lob für seine Mannschaft.

TSV Riedlingen- FV Neufra 4:1 (3:0). - Tore: 1:0 Dennis Altergot (9.), 2:0 Pascal Schoppenhauer (13.), 3:0 Fabian Ragg (45.), 4:0 Dennis Altergot (75.), 4:1 Rene Recker (75./FE).- Gelb- Rote Karte: Robert Henning (FVN/78./ Meckern).

FC Laiz- SG Hettingen/ Inneringen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Armin Steinhart (12./70.), 1:2 Andreas Fiolka (90.).

FV Bad Schussenried- SV Sigmaringen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 Jan Dehmel (5.), 2:0, 3:0, 4:0 Felix Bonelli (40./47./70.).- Gelb- Rote Karte: Daniel Lauria (SVS/57./ wdh. Foulspiel).

SV Hohentengen- SV Bad Buchau 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Fabian Baur (49.), 0:2 Rico Schlegel (56.), 1:2 Fabian Beckert (90./FE).

SGM Blönried/ Ebersbach- FC Krauchenwies 7:1 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Lorenz Weiß (15./29.), 3:0 Linus Weiß (47.), 4:0, 5:0 Samuel Maier (61./68.), 6:0 Fabian Müller (73.), 6:1 Corbin Eisel (77.), 7:1 Jakob Weiß (79.).