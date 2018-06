TSG Ehingen: Und wieder startet der Neuaufbau

Die Enttäuschung bei der TSG Ehingen über den Abstieg aus der Fußball-Landesliga ist auch Tage danach groß. Nach 32 Spielen trennte die TSG lediglich ein Punkt vom ersten Nichtabstiegsplatz und allein eine bessere Tordifferenz hätte gereicht, um sich in die Relegation zu retten. Davon war die TSG im Spiel am Samstag in Berg (0:6) aber weit entfernt. Nun richtet sich der Blick auf die Bezirksliga-Runde 2018/19, in der einige Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Doch nicht nur vier Abgänge stehen fest, sondern auch mehrere Zugänge, mit denen die Personalplanung noch nicht abgeschlossen ist.

„Die Akkus waren leer, die Niedergeschlagenheit nach dem Spiel am Samstag in Berg war groß“, sagt TSG-Abteilungsleiter Michael Schleicher. „Die Ausgangslage war schwierig, aber wenn man es dann weiß und der Abstieg besiegelt ist, ist es ein Scheißgefühl.“ Noch fällt es den Verantwortlichen, Trainern und Spielern schwer, die Spielzeit 2017/18 abzuhaken – eine Saison der verpassten Chancen. „Der Abstieg hat sich nicht am Samstag entschieden, das Spiel war eine klare Sache und nach dem 2:0 für Berg war der Fall erledigt“, so Schleicher. Unvergessen ist auch der Saisonbeginn: Nach dem Aufstieg erst über die Relegation und einer kurzen Vorbereitung holte die zudem von Verletzungen gebeutelte TSG in den ersten neun Spielen nur einen Punkt, bei einem Torverhältnis von 2:27.

Magere Ausbeute

Außerdem erinnert man sich an die beiden Heimspiele innerhalb weniger Tagen Anfang Mai gegen die zuvor schwächelnden Bezirksrivalen Altheim und Ostrach – von möglichen sechs Punkten sprang nur einer für die TSG heraus. Gerade gegen Konkurrenten im Abstiegskampf fiel die Ausbeute oft karg aus – nicht nur gegen Altheim (1:1, 0:0) und Ostrach (1:3, 0:2), auch gegen Weingarten (0:3), Heimenkirch (1:3), Straßberg (1:1, 0:1), Kehlen (0:5), Balingen II (1:1, 1:2), Mietingen (2:2, 0:3), Ochsenhausen (1:5) und Ravensburg II (1:6) ließ Ehingen viele Punkte liegen. „Wir haben es selbst verbockt, denn wir hatten die Chancen“, sagt Schleicher. „Warum und weshalb wir sie nicht genutzt haben, müssen wir in den nächsten Wochen analysieren.“

Die Ursachenforschung zum Abstieg geht einher mit der Planung für die nächste Saison. Der Trainerstab mit dem hauptverantwortlichen Roland Schlecker und den spielenden Co-Trainern Patrick Mrochen und Daniel Post hatte schon vor Monaten signalisiert, unabhängig vom Saisonausgang bei der TSG zu bleiben. Aber nicht jeder Spieler geht den Weg in die Bezirksliga mit – darunter sind auch schmerzliche Abgänge wie von Verteidiger und Kapitän Thomas Schubert (TSV Langenau) und von Narciso Filho, der einen Teil der Vorrunde verletzt verpasst hatte und auch in den letzten drei Spielen wegen eines Handbruchs fehlte; dennoch war Filho, der sich dem Verbandsliga-Aufsteiger Laupheim anschließt, mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze seiner Mannschaft. „Dass Ciso uns verlässt, tut uns weh“, sagt Michael Schleicher. Aber Filho wolle sich einer neuen Herausforderung stellen. Womöglich hätte auch der Verbleib der Ehinger in der Landesliga nicht ausgereicht, um den Offensivspieler zu halten. In heimatliche Gefilde zieht es Raphael Ulrich, der zum TSV Blaustein zurückkehrt, außerdem verlässt Kai Schmid mit Ziel Langenau die TSG. Beide haben eine von Verletzungen geprägte Saison hinter sich. Noch offen ist der Verbleib von Defensivspieler Jan Hadamitzky.

Die ersten Zugänge der TSG Ehingen sind derweil fix: Der frühere Allmendinger Matthias Brinsa kommt vom Bezirksligisten TSV Erbach zur TSG Ehingen und Marco Wasner, in der Vergangenheit ebenfalls schon in Allmendingen aktiv, vom A-Ligisten SF Dornstadt. Neben den erfahrenen Brinsa (Mittelfeld) und Wasner (Abwehr) stoßen etliche junge Spieler zum Team von Trainer Schlecker: Ivan Ivancic wechselt vom B-Ligisten KSC Ehingen zur TSG, Patrick Vonnier, Robin Köberle und Kristof Majewski rücken aus der Jugend auf. Die drei Eigengewächse kamen in der vergangenen Runde in der „Ersten“ bereits zum Einsatz, Vonnier wurde sogar Stammkeeper, nachdem Philipp Steudle nach der Vorrunde berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand und Vonnier den Vorzug vor dem in der Winterpause verpflichteten Sebastian Wursthorn erhielt. Philipp Steudle steht laut Schleicher in der kommenden Saison wieder bereit, sodass Ehingen auf dieser Position einen großen Konkurrenzkampf, aber keine Sorgen hat.

Für andere Positionen ist man dagegen weiter auf der Suche nach Verstärkung. „Wir sind in Gesprächen und schauen, dass wir noch zwei oder drei Spieler dazubekommen“, sagt Michael Schleicher. Möglicherweise gelingt in der Vorbereitung auch weiteren Nachwuchsspielern, die im Sommer ins Aktiven-Alter kommen, der Sprung in den Kader der „Ersten“.

Neuer A-Jugend-Trainer

Die A-Jugend der TSG Ehingen erhält in der kommenden Saison einen neuen Trainer: Haris Slatina wird Nachfolger von Younis Mohsen, der sich künftig ausschließlich um die zweite Mannschaft kümmert, die in der Kreisliga B spielt. Derzeit ist Mohsen sowohl für die „Zweite“ als auch für die A-Junioren zuständig.

Die drei Mannschaften, Bezirksliga- und Kreisliga-Team der Männer sowie die A-Junioren, sollen künftig noch enger verzahnt werden. „Wir wollen in der nächsten Saison, wenn dann auch der neue Kunstrasen fertig ist, dass die erste und zweite Mannschaft sowie die Jugend zur gleichen Zeit trainieren“, sagt Abteilungsleiter Michael Schleicher.