TSG Ehingen und Oliveira beenden Zusammenarbeit

Der Fußball-Bezirksligist TSG Ehingen und Trainer Joachim Oliveira gehen getrennte Wege. In einer Pressemitteilung am Samstagvormittag gab der Verein das offenbar am Freitag vollzogene Ende der Zusammenarbeit bekannt. In den vergangenen Wochen habe es Differenzen zwischen Trainer und der sportlichen Leitung, Vereinsführung und Mannschaft gegeben, hieß es von Vereinsseite. „Speziell bei der sportlichen Ausrichtung der Mannschaft gingen die Vorstellungen immer weiter auseinander“, teilte die TSG mit. In einem offenen Gespräch zwischen Joachim Oliveira, dem Abteilungsleiter Michael Schleicher, dem Sportlicher Leiter Marco Wasner sowie Kapitän Marc Steudle seien alle Beteiligten zu dem Entschluss gekommen, „dass eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr vorhanden ist und es für alle Seiten das Beste ist, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden“. Oliveira hatte erst zu Saisonbeginn die Mannschaft übernommen, der Start in die Bezirksliga mit vier Punkten in vier Spielen und Tabellenplatz elf vor dem fünften Spieltag entsprach nicht den Erwartungen des Vereins, der zu den Meisterschaftsfavoriten zählt und auch selbst als Ziel den Aufstieg in die Landesliga hat. Im fünften Punktspiel am Samstagnachmittag gegen Krauchenwies/Hausen (3:2) saß Oliveira nicht mehr auf der TSG-Bank, gecoacht wurde die Mannschaft vom derzeit verletzten Spieler Patrick Mrochen.