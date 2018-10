TSG Ehingen trumpft in Rottenacker auf

Die Überraschung ist ausgeblieben. Die ersatzgeschwächte TSG Rottenacker konnte die TSG Ehingen nicht in Gefahr bringen und verlor deutlich. Zweimal in Rückstand konnte die SG Altheim beim SV Sigmaringen wenigstens einen Punkt retten.

TSG Rottenacker - TSG Ehingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Eigentor (7.), 0:2 Valentin Gombold (10.), 0:3, 0:4 Daniel Topolovac (68., 72.). - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Mathias Burgmaier (TSG Rottenacker, 56., Foul als letzter Mann). - Nach einem Pressschlag geriet die TSG Rottenacker durch Eigentor schon in der 7. Minute in Rückstand. Kurz darauf war Valentin Gombold zur Stelle und erhöhte auf 0:2. Wer nun an eine vernichtende Niederlage der Gastgeber geglaubt hatte, sah sich jedoch getäuscht. Als die Gäste eine leichtsinnige Phase hatten, ließ zwischen der 20. und 28. Minute die TSG Rottenacker drei klare Torchancen aus. Auch nach der Halbzeitpause machte der Gastgeber kurze Zeit Druck, dann allerdings wurden sie durch eine Rote Karte geschwächt. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Ehinger vier Eckbälle in Folge. In der 68. Minute bereitete Valentin Gombold vor und Daniel Topolovac erzielte das 0:3. Nach Vorarbeit von Mathias Soukup konnte vier Minuten später Daniel Topolovac sogar auf 0:4 erhöhen. Zu erwähnen ist, dass die Gastgeber bis zum Schluss in ihren Bemühungen nicht nachließen. Doch die Gäste waren an diesem Tag einfach spielerisch besser.

FC Krauchenwies/Hausen - SV Hohentengen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Patrick Vogler (18.), 2:0 Raphael Göggel (21.), 2:1 Kai Remensperger (65.).

SV Bad Buchau - FC Laiz 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Baur (12./ FE), 1:1 Manuel Kovacic (20.), 2:1 Luca Barta (32.), 3:1 Rico Schlegel (49.), 4:1 Johannes Schuster (70.). - Rote Karte: Maximilian Maier (74./FCL; grobes Foulspiel).

SV Sigmaringen - SG Altheim 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Pascal Rataj (18.), 1:1 Jens Bühner (34.), 2:1 Santy Sarr (50.), 2:2 Dominik Späth (72.).- Die Kreisstädter erwischten einen starken Start in die Partie, einzig Pascal Rataj gelang jedoch ein Treffer. Die SG Altheim bestrafte die Ineffizienz der Hausherren durch Jens Bühner, der zum 1:1 ausglich. Der zweite Durchgang begann wie der erste: Sigmaringen machte Druck und wollte das 2:1. Santy Sarr gelang dann die erneute Führung . Doch wieder kam Altheim stark zurück. Dominik Späth traf auf Vorlage von Johannes Rech zum 2:2-Schlusspunkt. „Die SG Altheim hatte mehr Spielanteile und traf in der ersten Halbzeit einmal die Latte“, sagte Gästetrainer Joachim Oliveira nach dem Spiel.

SGM Blönried/Ebersbach - FV Altshausen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Martin Funk (16.), 1:1 Fabian Müller (30./ FE), 1:2 Patrick Hugger (74.). - Gelb-Rote Karte: Marvin Igel (76./FVA; wdh. Foulspiel).

SG Hettingen/ Inneringen - TSV Riedlingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Teufel (29.), 1:1 Pascal Schoppenhauer (80.).-

SF Hundersingen - FV Neufra 4:4 (2:1). - Tore: 0:1 Rene Recker (3.), 1:1 Marcel Störkle (26.), 2:1 Timo Bischofberger (41.), 2:2, 2:3 Fabian Brehm (55./66.), 3:3 Janik Störkle (74.), 4:3 Felix Freyer (79.), 4:4 Bernhard Henning (88.).

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried 0:0.