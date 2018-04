TSG Ehingen trifft auf den Tabellenvierten Friedrichshafen

Nach einigen Spielen gegen ebenfalls abstiegsgefährdete Mannschaft bekommt es die TSG Ehingen nun wieder mit einem Team aus der oberen Etage der Fußball-Landesliga zu tun. Zu Gast im Ehinger Stadion ist am Samstag, 21. April (15 Uhr), der VfB Friedrichshafen. Während sich die Häfler, die erstmals vom neuen Interims-Trainerduo Giovanni Rizzo und Oliver Senkbeil betreut werden, noch leise Hoffnungen auf Platz zwei machen, wollen die Ehinger nach den Erfolgen gegen Berg (2:1) und Laupheim (1:1) in der Vorrunde erneut gegen ein Spitzenteam punkten.

Mit einem guten Auftritt gelang der TSG vor einer Woche mit dem 2:0 in Ochsenhausen ihr erst zweiter Auswärtssieg der Saison, doch wird Trainer Roland Schlecker Veränderungen in der Startelf vornehmen müssen. Mit „never change a winning team“, ändere nie eine siegreiche Mannschaft, wird es wohl nichts, weil Außenverteidiger Michael Oberdorfer nach Angaben des Trainers aus beruflichen Gründen fehlt und ein Einsatz von Innenverteidiger Jan Hadamitzky zumindest von Beginn an fraglich ist. „Er musste das Training abbrechen“, so Schlecker. Dies galt auch für Kai Schmid (Probleme am Sprunggelenk), der gegen Ochsenhausen privat verhindert war.

Damit ist Schlecker wohl erneut zu Veränderungen in der Abwehr gezwungen. Unklar ist, wer neben Thomas Schubert im Abwehrzentrum spielen wird. Eine Alternative wäre Patrick Mrochen, der am vergangenen Wochenende wegen einer Gelb-Roten Karte aussetzen musste, doch sei Mrochen angeschlagen und habe nicht trainiert. Weiter nicht zur Verfügung stehen Matthias Soukup (berufsbedingt) und Daniel Post, der nach wie vor gesperrt ist. Ebenfalls nicht im Kader ist diesmal der zweite Torhüter Sebastian Wursthorn.

Trotz der Ausfälle hofft Schlecker nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen auf weitere Zähler. Aber er weiß um die Schwere der Aufgabe gegen den Tabellenvierten. Friedrichshafen habe „eine spielstarke, technisch gute Mannschaft“, die das erste Aufeinandertreffen mit Ehingen im Herbst „dominiert“ habe. Und 4:0 gewann. Jedoch sind die TSG vom Herbst und die vom Frühjahr kaum zu vergleichen. Zu Saisonbeginn litten die Ehinger an der durch die Relegationsteilnahme ausgedehnten Saison 2016/17 mit der Folge einer kurzen Sommerpause und verletzten Spielern. Dies führte dazu, dass Ehingen in der Vorrunde spät in Schwung kam und am Ende der 16 Hinrundenpartien wenigstens noch auf 13 Punkte kam – eine Marke aber, die Ehingen schon nach sieben Spielen der Rückrunde fast erreicht hat (elf). Ein Sieg gegen Friedrichshafen und die TSG hätte nach der Hälfte der Rückrunde bereits eine bessere Ausbeute als in der gesamten Hinserie. Friedrichshafen zeigte bisher Konstanz, nach der Vorrunde war der VfB Tabellenvierter und ist es noch immer. Eine wesentliche Veränderung gab es vor wenigen Tagen: Giovanni Rizzo übernahm mit Oliver Senkbeil die Mannschaft, nachdem Trainer Christian Wucherer nach dem Spiel gegen Weingarten (3:2) zurückgetreten war. Wucherer, dessen Abschied als VfB-Trainer zum Saisonende vorgesehen war, ist beruflich in den nächsten Wochen stark eingespannt und daher nicht regelmäßig im Training – keine günstige Situation, deshalb entschied man sich nach einer intensiven Aussprache für ein vorzeitiges Ende der 2016 begonnenen Zusammenarbeit. Der Nachfolger für die kommende Saison steht bereits fest: Spieler Daniel Di Leo wird Trainer. Die Mannschaft soll zusammenbleiben, zudem sind zwei Zugänge fix: Marian Pfluger (21 Jahre/FV Ravensburg II) und Marko Föger (26/SV Kressbronn) wechseln nach Friedrichshafen.