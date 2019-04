TSG Ehingen steigt in die Bezirksliga auf

Die Bezirksklasse-Handballerinnen der TSG Ehingen haben durch einen auch in dieser Höhe verdienten 26:12-Erfolg im Relegations-Rückspiel gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Von Beginn an gaben die Ehinger den Ton an, während waren die Gäste vom Bodensee beeindruckt waren von der lautstarken Kulisse in der Ehinger Längenfeldhalle und sich viele Ballverluste und technische Fehler leisteten. Folgerichtig führte Ehingen bereits zur Halbzeit vorentscheidend mit 18:4. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die TSG nicht locker, machte die 16:24-Niederlage im Hinspiel mehr als wett und feierte gemeinsam mit ihren Fans zu den Klängen von „We are the champions“.