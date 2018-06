TSG Ehingen steigt in die Bezirksliga ab

Alles hoffen hat nichts gebracht: Die Landesliga-Fußballer der TSG Ehingen sind am Samstag nach einer deutlichen 6:0-Packung beim Vizemeister TSV Berg direkt in die Bezirksliga abgestiegen. Ein einziger Punkt mehr, oder gar ein besseres Torverhältnis hätte der TSG den Klassenerhalt oder zumindest den Relegationsplatz gebracht.

Es ist kurz nach 17.15 Uhr im Stadion des TSV Berg. Schiedsrichter Manuel Bergmann pfeift pünktlich ab. Die beiden TSG-Spieler Ismael Cini und Patrick Mrochen sinken auf dem Platz zusammen und bleiben an Ort und Stelle regungslos liegen. Der Rest der Mannschaft trabt mit leerem Blick Richtung Bank. Die Spieler setzen sich hin, es herrscht Totenstille. Keiner sagt auch nur ein Wort, die Blicke gehen allesamt ins Leere. TSG-Fußballchef Michael Schleicher läuft über den Platz, setzt sich auf den Rasen und starrt ebenfalls ins Nichts. „Wir sind nicht heute abgestiegen“, sagt Schleicher und senkt sogleich seinen Kopf wieder. Es dauert einige Minuten, bis die Spieler beginnen, miteinander zu reden. Derweil diskutieren Trainer Roland Schlecker und Patrick Mrochen über die Saison. Das Spiel, die 90 Minuten gegen Berg, interessieren kaum mehr jemanden. Und die Geschichte des vorerst letzten Spiels der TSG Ehingen in der Landesliga ist auch schnell erzählt. Berg war besser, giftiger, spielfreudiger, aggressiver. Die TSG Ehingen war vorne schlecht und hinten katastrophal. Das frühe 1:0 für Berg nach elf Minuten durch David Brielmayer resultierte aus einem Abwehrfehler, das 2:0 durch Silvio Battaglia (37.) war ein verwandelter Foulelfmeter und das 3:0 durch Battaglia nach 43 Minuten war bereits die Entscheidung. Ehingen war an diesem Tag dem TSV Berg nicht gewachsen und zeigte vor allem in der zweiten Hälfte eine noch schwächere Leistung. Nur ein Mal, nach sieben Minuten, hatte Ehingens Julian Guther mit seinem Schuss so etwas wie eine Torchance – die einzige für die TSG im ganzen Spiel. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit, beim Stand von 5:0 für Berg, gab es eine Trinkpause, in der Trainer Roland Schlecker natürlich bereits resignierte, aber seinen Mannen deutlich machte: „Also wehren sollten wir uns schon, bevor aus dem Debakel eine Vollblamage wird.“

Doch das Spiel gegen Berg war nicht das Problem der TSG Ehingen in einer Saison, die mit neun sieglosen Spielen begonnen hatte und dann sehr viele Aufs, aber auch Abs hatte. „Die bittere Wahrheit ist, dass wir nicht heute abgestiegen sind. Heute waren wir einfach schlechter, immer einen Schritt zu spät und unser Gegner hat souverän gespielt“, fasst Roland Schlecker die Partie in Berg zusammen und erklärt: „Der Genickbruch heute war das 3:0.“ Chancen, die Klasse zu halten, hatte die TSG in der jüngeren Vergangenheit viele. „Ich denke an die Spiele gegen Straßberg, Balingen II, Ravensburg II, Altheim, Ostrach oder Oberzell. Es wäre einfach möglich gewesen“, sagt Schlecker und betont: „Es war Kopf- und Einstellungssache zugleich. Nach ein bis zwei guten Spielen haben wir immer schlechte Spiele abgeliefert. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagt Schlecker.

Bevor es dann mit der Vorbereitung auf die Bezirksliga los geht, werden die Spieler nun vier Wochen Pause haben, um dann mal wieder das Projekt Wiederaufstieg angehen zu können.