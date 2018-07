TSG Ehingen startet mit Gastspiel in Laiz in die Bezirksliga-Saison

Mit einem Auswärtsspiel beim FC Laiz startet Landesliga-Absteiger TSG Ehingen in die Bezirksliga-Saison 2018/19. Die TSG Rottenacker gastiert am ersten Spieltag am Donnerstag, 16. August, bei Aufsteiger Riedlingen. Gegner der SG Altheim am ersten Spieltag ist ebenfalls ein Aufsteiger, Blönried/Ebersbach; allerdings ist diese Partie erst am 6. September. Der zweite Spieltag steht am Sonntag, 19. August, auf dem Programm – doch werden an diesem Tag nur fünf Spiele ausgetragen werden, unter anderem das Heimspiel der TSG Rottenacker gegen Neufra. Die anderen Partien wurden verlegt, darunter das Derby zwischen der SG Altheim und der TSG Ehingen, das am Mittwoch, 19. September, nachgeholt wird. Letzter Spieltag im Jahr 2018 ist am 1./2. Dezember, weiter geht es nach der Winterpause am 9./10. März. Die Bezirksliga-Runde endet am 8. Juni.

Bezirksliga Donau 1. Spieltag, Donnerstag, 16. August: TSV Riedlingen – TSG Rottenacker, SF Hundersingen – SV Uttenweiler, FV Bad Schussenried – SV Hohentengen (alle 18.30 Uhr), FC Laiz – TSG Ehingen, FV Neufra – FC Krauchenwies/Hausen, SG Hettingen/Inneringen – SV Bad Buchau (alle 19). Donnerstag, 6. September: SG Altheim – SGM Blönried/Ebersbach (19 Uhr). Dienstag, 2. Oktober: SV Sigmaringen – FV Altshausen (19 Uhr).