TSG Ehingen spielt um Einzug ins Finale

Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals Donau ist die TSG Ehingen am Mittwoch, 10. Mai, beim Bezirksliga-Konkurrenten SV Sigmaringen zu Gast. Dabei stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die in der Verbandsrunde bisher unterschiedlich abgeschnitten haben und in der Bezirksliga ganz unterschiedliche Ziele verfolgen.

Bezirkspokal Halbfinale: SV Sigmaringen – TSG Ehingen (Mittwoch, 18.45 Uhr). - Interessanterweise haben beide Mannschaften derzeit wichtigere Ziele in der Punkterunde. Die TSG Ehingen spielt um die Meisterschaft, der SV Sigmaringen um den Verbleib in der Bezirksliga. Die Ehinger haben bisher die beiden Punktespiele gegen die Hohenzollern gewonnen. Allerdings hat der SV Sigmaringen in letzter Zeit gut gepunktet und darf nicht mehr mit der Mannschaft zu Anfang der Punkterunde verglichen werden. TSG-Trainer Udo Rampelt wird heute einige angeschlagene Spieler schonen. „Am Mittwoch werde ich einige A-Jugendliche und einige Spieler mit bisher wenigen Spielen einsetzen“, so der TSG-Trainer.

Ebenfalls am heutigen Mittwoch wird in Hoßkirch der zweite Finalteilnehmer für das Endspiel am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) ermittelt. Beim überraschend in die Vorschlussrunde vorgestoßenen B-Kreisligisten SV Hoßkirch ist der Bezirksligist FV Bad Schussenried Favorit. Spielbeginn hier ist um 18.30 Uhr. (ai)