TSG Ehingen sinnt auf Revanche

Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Donau kommt es am Samstag, 30. November, gleich zu einem Spitzenspiel. Am ersten Spieltag der Saison 2019/20 war der TSV Riedlingen im Ehinger Stadion zu Gast und legte mit einem Sieg den Grundstein für eine bisher sehr erfolgreiche Verbandsrunde. Ohne Niederlage steht Riedlingen souverän an der Spitze. Die TSG Ehingen dagegen knabbert immer noch an den verlorenen acht Punkten in den ersten drei Spielen. Die SGM Rottenacker/Munderkingen gibt am Sonntag, 1. Dezember, in Langenenslingen ihre Visitenkarte ab und die SG Öpfingen spielt in Altshausen. Die SG Altheim möchte ihren Sieg aus der Vorrunde gegen Bad Buchau wiederholen.

TSV Riedlingen – TSG Ehingen (Samstag, 15.30 Uhr, Vorrunde 3:1). - Für die TSG Ehingen gab es am 24. August einen enttäuschenden Saisonauftakt. Spielerisch gegen den TSV Riedlingen durchaus gleichwertig, gaben zwei krasse Abwehrfehler letztlich den Ausschlag für den Gästesieg. Für den TSV Riedlingen aber war der 3:1-Erfolg in Ehingen der Auftakt für eine Vorrunde, in der der TSV mit 14 Siegen und nur einem Remis eine super Serie ablieferte. Mit insgesamt 50 erzielten Toren beweisen die Donaustädter mit einem Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel ihren gefährlichen Angriff. Pascal Schoppenhauer, Dennis Altergot und Fabian Ragg bedeuten für jeden Gegner eine Gefahr, mit erst elf Gegentoren kann sich der Ehinger Gegner auch auf seine Abwehr verlassen.

„Es wird sicher ein anderes Spiel“, sagt TSG-Trainer Volkmar Hackbarth im Hinblick auf das 0:1 am vergangenen Wochenende in Langenenslingen. Beide Mannschaften werden den Erfolg suchen. „Unser Gegner hat schon elf Punkte Vorsprung und wird trotzdem einen weiteren Sieg im Visier haben“, so der Ehinger Trainer, der am vergangenen Sonntag in Langenenslingen aus privaten Gründen nicht dabei war und inzwischen bei seinem Vertreter Daniel Post nötige Informationen einholte. „Der TSV Riedlingen hat alle Zeit der Welt, doch wir fahren nicht nach Riedlingen, um dort die Punkte abzuliefern“, sagt Hackbarth.

FV Altshausen – SG Öpfingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 0:4). - „Das war ein Rundenauftakt nach Maß“, erinnert SG-Pressewart und Torhüter Steffen Lehmann an das 4:0 im ersten Bezirksligaspiel am 23. August. Schon an jenem Abend hatte der Aufsteiger bewiesen, dass er in der Bezirksliga durchaus bestehen kann. Inzwischen hat die SG Öpfingen (mit einem Spiel Rückstand) 22 Punkte auf dem Konto. Daneben sehen die erst zehn Punkte des FV Altshausen recht bescheiden aus.

Der Gastgeber steht derzeit auf einem Abstiegsplatz und hat inzwischen wieder seinen früheren Trainer Harald Lutz ins Boot geholt. „Es wird für uns sicher nicht leicht, denn unser Gegner steht unter Druck“, warnt Steffen Lehmann, die Aufgabe am Sonntag auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir wollen mit 25 Punkten in die Winterpause gehen“, gibt der Öpfinger Torhüter als Ziel vor. Am nächsten Wochenende ist die SG Öpfingen spielfrei.

SG Altheim – SV Bad Buchau (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 3:2). - Der Rundenauftakt mit dem Sieg in Bad Buchau war für die SG Altheim sehr verheißungsvoll. Was dann aber folgte, sorgte für eine Ernüchterung. Dann kam ein Zwischenspurt mit drei Siegen in Folge und zuletzt wieder drei Niederlagen. „Jetzt müssen wir eben gegen Bad Buchau gewinnen", sagte Trainer Martin Blankenhorn nach dem 0:3 gegen Schwarz Weiß Donau. „Wir werden alles reinschmeißen, um den Dreier zu bekommen", gibt der Altheimer Trainer als Ziel vor. Erneut fehlen jedoch einige Stammspieler, so dass sich die Mannschaft praktisch von selbst aufstellt. Wie für Öpfingen ist es auch für Altheim das letzte Spiel vor der Winterpause, weil die Partie der SG am kommenden Wochenende verlegt wurde ins nächste Jahr.

SV Langenenslingen – SGM SW Rottenacker/Munderlingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde 2:1). - Aufsteiger Langenenslingen ist mit bisher 19 Punkten sehr gut in der Bezirksliga angekommen. Die Gastgeber haben vergangenes Wochenende sogar dem Tabellenzweiten TSG Ehingen ein Bein gestellt. Gästetrainer Timm Walter warnt besonders vor dem gefährlichsten Langenenslinger, Stefan Münst. Mit erst 18 erzielten Toren haben die Gastgeber bereits 19 Punkte erobert und liegen um einen Platz besser als die Gäste in der Tabelle. „Wir werden eine gute Truppe auf den Platz bringen und wollen mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, sagt Timm Walter. Es gelte, die Hinspielniederlage zu korrigieren.

Weitere Spiele am 16. Spieltag: FC Krauchenwies/Hausen – FV Altheim (Vorrunde 1:5), SV Hohentengen – SG Hettingen/Inneringen (4:1), FV Neufra – SF Hundersingen (4:3), SGM Blönried/Ebersbach – SV Uttenweiler (1:1).