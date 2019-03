TSG Ehingen setzt Jagd auf Bad Schussenried fort

Noch ganze drei Monate sind es, ehe spätestens am Samstag, 8. Juni, der Meister der Fußball-Bezirksliga Donau und die Absteiger in die Kreisliga A feststehn. Bis zu diesem Zeitpunkt stehen noch 13 komplette Spieltage und einige Nachholspiele an. Für den Titel kommen vier Mannschaften in Frage: FV Schussenried, TSG Ehingen, FV Neufra, SV Uttenweiler. Die Violetten aus Bad Schussenried haben die besten Karten, gefolgt von der TSG Ehingen, die ebenfalls zurück in die Landesliga will. Am Tabellenende kämpfen Laiz, Sigmaringen und Rottenacker gegen den Abstieg, während sich Altheim durch gute Leistungen und Ergebnisse in den letzten Wochen vor der Winterpause ein kleines Polster auf die Abstiegszone schuf. Die SZ nimmt die Teams vor dem Start unter die Lupe.

FV Bad Schussenried (1. Platz, 39:19 Tore, 39 Punkte): Gegenüber dem Vorjahr, als Bad Schussenried mit Platz zehn enttäuschte, hat sich die Mannschaft um den im Sommer vom FV Ravensburg gekommenen Felix Bonelli gesteigert. Sie erzielte 14 Tore mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison und stabilisierte auch die Abwehr: 14 Gegentore weniger. Im Auftaktspiel nach der Winterpause geht es gegen den Tabellenletzten FC Laiz, der siebte Heimsieg sollte damit sicher sein. Veränderungen gab es im Kader des Spitzenreiters nicht. Felix Bonelli (22 Tore) will auch in der Rückrunde seine Treffsicherheit beweisen. Testspiele: SV Weingarten 4:6, SV Ochsenhausen 1:0, SV Ringschnait 3:2, SV Reinstetten 2:1, LJG Unterschwarzach 7:2, SV Schemmerhofen 3:4.

TSG Ehingen (2., 39:18, 36): Der Landesliga-Absteiger hat noch Ambitionen auf den Titel. Mit der Heimbilanz ist man im TSG-Lager nicht zufrieden, nur 16 Punkte stehen auf der Habenseite. Zwar gab es nur eine Niederlage, aber vier Unentschieden. Das kostete Punkte und wohl die Tabellenführung. Auswärts blieb die TSG als einziges Team der Liga unbesiegt. Veränderungen im Kader gab es auf der Torhüterposition: Matthias Grab (SV Unterstadion) und Philipp Banks (SSV Neumünster-Unterschöneberg) ersetzen Philipp Steudle, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt. Coach Roland Schlecker kann wieder auf den offensiven Mittelfeldspieler Paolo Soumpalas setzen, der von einem Auslandsaufenthalt zurück ist. Testspiele: SG Öpfingen 5:2, FC Blaubeuren 3:1, TSV Blaustein 3:3, SF Schwendi 2:4, TSV Buch 4:5, TSV Erbach 3:2, SSV Ulm 1846 A-Junioren 2:6, SV Oberdischingen 8:4.

FV Neufra (3., 34:20, 34): Vier Punkte mehr als im vergangenen Jahr hat der FVN. Die Mannschaft von Trainer Armin Brutschin erzielte ebenso viele Tore wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, kassierte aber fünf Treffer weniger. In der Tabelle steht sie im Vergleich zur Vorsaison einen Platz schlechter da. Die schwache Heimbilanz (15 von 24 möglichen Punkten) verhinderte ein besseres Abschneiden. Im Kader gab es kaum Veränderungen, Thomas Weinberger wechselte zum Landesligisten FC Mengen. Testspiele: SV Eberhardzell 3:2, SGM Scheer/Ennetach 2:2, FC Mengen 1:6, SV Langenenslingen 2:3, TSV Straßberg 1:1.

SV Uttenweiler (4., 28:8, 33): Mit sechs Punkten Rückstand auf Rang eins und drei auf Platz zwei (der SVU hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als die TSG Ehingen) geht Uttenweiler in die weitere Runde. Die beste Abwehr der Liga (acht Gegentore) will sich weiter als Bollwerk erweisen. Verbessert werden soll die Offensive, vor allem gegen Ende der Vorrunde schwächelte der Ex-Landesligist. Rückkehrer Daniel Weber, der vom SSV Ehingen-Süd kam, soll im Angriff neue Impulse setzen. Testspiele: SV Alberweiler 3:2, SF Schwendi 1:2, SSG Ulm 0:6, SV Eberhardzell 5:2, SV Steinhausen 2:1.

TSV Riedlingen (5., 35:25, 27): Der Aufsteiger überraschte die Konkurrenz in der Vorrunde mit starken Auftritten. Rang fünf war die Belohnung für die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz. Sowohl in der Fremde als auch daheim zeigten die Rothosen konstante Leistungen. Auch in der weiteren Runde, die für den TSV am Samstag mit dem Gastspiel bei der TSG Ehingen beginnt, hat die Mannschaft keinen Einbruch zu befürchten. Vielleicht schaffen die offensivstarken Riedlinger, die personell unverändert blieben, sogar eine Überraschung. Testspiele: TSV Sondelfingen 5:3, SV Kressbronn 2:1, Türkgücü Ehingen 2:2, SV Langenenslingen 6:1.

SV Bad Buchau (6., 39:33, 23): Bad Buchau stoppte den Abwärtstrend der vergangenen Saison, Rang sechs ist die Belohnung. 14 Punkte mehr hat der Ex-Landesligist als im Vorjahr. In der Offensive führt der SV Bad Buchau gemeinsam mit Hundersingen, Ehingen und Schussenried (39 Treffer) die Wertung an. Auswärts hapert es noch. Nur sechs Punkte aus sieben Spielen sind zu wenig, um an der Spitze mitzumischen. Dies dürfte auch der Unerfahrenheit des Großteils der Mannschaft geschuldet sein, die in den vergangenen Jahren ihr Gesicht stark verändert hat. Testspiele: SV Eberhardzell 4:1, TV Lindach 8:4.

SF Hundersingen (7., 39:38, 23): Nach schwachem Start stabilisierten sich die Sportfreunde. Doch der schwache Start hat Gründe, hatte die Mannschaft nach Pokalfinale und Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga bei einem ohnehin recht kleinen Kader eine kurze Sommerpause. Ähnlich hoch wie im Vorjahr ist die Offensiv-Ausbeute. Die Hundersinger erzielten sogar sieben Tore mehr, kassierten aber auch 13 Gegentore mehr. Es bleibt dabei: In der Defensive muss sich der Tabellensiebte, der mit fast unverändertem Kader in die Restsaison geht und im ersten Pflichtspiel 2019 auf die TSG Rottenacker trifft, verbessern. Testspiele: FC Albstadt II 3:1, SGM Gammertingen/Kettenacker 5:1, SV Mochenwangen 3:1.

SV Hohentengen (8., 30:29, 23): Einen Platz besser als im vergangenen Jahr stehen die Gögekicker da. In der Offensive steigerte sich der SVH und erzielte acht Tore mehr als in der Spielzeit 2017/2018. Signifikant ist die Heimschwäche: Nur neun Punkte holte Hohentengen auf eigenem Platz. In der Fremde (14 Punkte) klappt es besser für die Elf von Trainer Jürgen Michel. Raphael Rist (SV Ölkofen) in der Winterpause verließ den Verein. Testspiele: SV Braunenweiler 3:1, FV Bad Saulgau 4:3 und 2:4, Türkiyemspor Saulgau 7:2.

SG Hettingen/Inneringen (9., 28:38, 23): Mit bisher 23 Punkten ist man im Lager des Aufsteigers mehr als zufrieden. Die Defensive bereitet ein wenig Sorgen, aber die Heimstärke soll es richten, dass es am Ende für einen einstelligen Tabellenplatz reicht. Dies ist das Ziel von Trainer Ulrich Theuer und seiner Mannschaft um Torgarant Florian Dangel. Testspiele: SV Langenenslingen 1:1, FV Bad Saulgau 4:0, SV Betzenweiler 1:2, TSV Harthausen/Scher 5:2, FV RW Ebingen 2:2, SV Denkingen 1:2.

SGM Blönried/Ebersbach (10., 35:38, 19): Ein Nachholspiel hat der Aufsteiger noch zu bestreiten, die Mannschaft kann so die 20-Punkte-Marke erreichen. Dank der Heimbilanz (16 Punkte) steht die Mannschaft von Trainer Herbert Küchler ganz gut da. Auswärts sollte das Auftreten verbessert werden, um sich den Mittelfeldplatz frühzeitig zu sichern. Einzige Veränderung im Kader ist Philipp Feind, der aus der eigenen zweiten Mannschaft hochgezogen wurde. Testspiele: FG Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf 1:3, TSG Bad Wurzach 3:5, SV Bergatreute 3:1, FV Bad Saulgau 1:1, FC Ostrach 0:7.

SG Altheim (11., 28:32, 17): Zu einem einstelligen Tabellenplatz reichte es diesmal zur Saisonmitte nicht. Vier Punkte weniger auf der Habenseite bedeuten Rang elf. Probleme bereitet die Defensive, 32 Gegentore sind zu viele. Viermal ließ Trainer Joachim Oliveira zuletzt pro Woche trainieren. Er selbst wird die SGA im Sommer nach vier Jahren verlassen. Im Kader gibt es Veränderungen: Dominic Stoll (zurück zum TSV Allmendingen) ging, Nico Winkler kam zurück, während Joel Oliveira ab April wieder einsatzfähig sein soll (Reha nach Kreuzbandriss). Testspiele: SV Jungingen 0:4, SV Baustetten 2:2, SV Eggingen 3:1, SV Sulmetingen 2:1.

FV Althausen (12., 27:36, 16): Nach dem einstelligen Tabellenplatz im vergangenen Jahr kämpft der FV Altshausen diesmal wieder gegen den Abstieg. Fünf Punkte weniger auf der Habenseite als im Vorjahr, das brachte nur Rang zwölf. Sowohl die Offensive als auch die Defensive verschlechterten sich beim FVA, auch die Heimbilanz (sechs Punkte) stimmt nicht zuversichtlich. Altshausen hofft auf einen guten Start, um ein Abrutschen in die Abstiegszone zu vermeiden. Aus der eigenen „Zweiten“ stießen Simon Hepp und Jonas Bodenmüller zum Kader. Testspiele: SV Braunenweiler 2:1, SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:5, TSV Straßberg 2:1, FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 3:4, SC Markdorf 3:3.

FC Krauchenwies/Hausen (13., 19:29, 15): Gegenüber dem Vorjahr hat sich der FCK/H noch einmal verschlechtert. Zwei Plätze ging es runter. Die Baustellen liegen in der Offensive (vier Tore weniger) und in der Defensive (drei Gegentreffer mehr). Vor allem zu Hause muss sich der frühere Landesligist gewaltig steigern, wenn die Abstiegsgefahr gebannt werden soll. Als Trainer folgt Peter Beck auf Andreas Gronbach. Testspiele: Türk SV Pfullendorf 4:1, SC Pfullendorf II 2:6, FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 4:2, SV Baindt 1:3, FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 1:2.

SV Sigmaringen (14., 21:38, 11): Nach dem sechsten Tabellenplatz in der vergangenen Saison steckt das Team von Trainer Helmut Ulmer diesmal tief im Abstiegskampf. Nur 21 Treffer bei 38 Gegentoren, das spricht für sich. Zwei Siege feierte der SVS bisher nur und sollte sich in der Rückrunde auf alte Stärken besinnen. Vier Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 13 sind aufholbar. Testspiele: SGM Obernheim/Nusplingen II 2:3, 1. FC Burladingen 0:6, FV Fulgenstadt 3:2, SV Meßkirch 3:0.

TSG Rottenacker (15., 25:43, 11): Einen Absturz erlebte die TSG. Nach Rang vier in der Vorsaison muss Rottenacker als Tabellen-15. um den Verbleib in der Liga bangen. Bei 43 Gegentoren wird deutlich, woran es hapert. Aber auch in der Offensive (25 Tore) gibt es Verbesserungsbedarf. Doch dies lag vor allem auch daran, dass die TSG personell in dieser Saison bisher schwer gebeutelt war und Trainer Timm Walter in der Vorrunde auf viele Spieler verzichten musste. Auf die weiteren Spiele schaut Walter zuversichtlich, denn Marcel Holz, Michael Lämmle, Jochen Leichtle, Florian Schaaf, Tim Grözinger, Daniel Meier und Tim Sachzapidis stehen wieder zur Verfügung. Testspiele: SV Beuren 2:2, TSV Blaubeuren 6:3, SV Reinstetten 1:3, SV Oberdischingen 5:1, SG Öpfingen 2:2.

FC Laiz (16., 17:39, 9): Bitter sieht es für den FC Laiz aus. Nach 16 Spielen liegen die Grün-Weißen mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz. Drei Punkte sind das weniger als in der Vorsaison. Sowohl in der Offensive (nur 17 Treffer), als auch in der Defensive (39 Gegentore) gibt es gewaltigen Verbesserungsbedarf. Vor allem auf eigenem Gelände sollte Laiz wieder zur alten Stärke finden, wenn der Abstieg vermieden werden soll. Testspiele: SGM Obernheim/Nusplingen II 7:2, SGM Scheer/Ennetach 0:2, Türk SV Pfullendorf 2:0, FC Albstadt II 2:4.