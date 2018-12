TSG Ehingen schießt sich auf Platz zwei

Die TSG Ehingen hat am Samstag das gesteckte Ziel erreicht. Mit einem in dieser Höhe kaum erwarteten 3:0-Sieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten FV Neufra rückte sie selbst auf den Relegationsplatz vor. Schon zur Halbzeit des Spiels stand das Endergebnis fest.

TSG Ehingen - FV Neufra 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Mathias Brinsa (20.), 2:0 Valentin Gombold (40.), 3:0 Marc Steudle (42.). - In diesem Spiel ging es um viel. Die TSG Ehingen wollte zurWinterpause noch auf Platz zwei vorrücken und benötigte dazu einen Sieg. Den Gästen hätte schon ein Unentschieden gereicht, um den Platz hinter Tabellenführer Bad Schussenried zu halten.

Die erste Chance hatte Marc Steudle bereits in der 5. Minute. Danach sahen die Zuschauer aus beiden Lagern zunächst ein ausgeglichenes Spiel. In der 20. Minute gab es einen Freistoß für die TSG, den Mathias Brinsa überlegt direkt zum 1:0 verwandelte. Kurz danach wurdeValentin Gombold im Gästestrafraum zwar gefoult, doch der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für den FV Neufra. In der 28. Minute rettete die Querlatte für TSG-Torhüter Philipp Steudle. Innerhalb weniger Minuten fiel die Vorentscheidung. Julian Guther bereitete vor und den Abpraller vollendete Valentin Gombold in der 40. Minute. Nur zwei Minuten später riskierte Marc Steudle einen Distanzschuss aus vollem Lauf, der das 3:0 erbrachte. Dieser Doppelschlag kam für die Gäste wohl zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Nach der Halbzeitpause vermisste man ein Aufbäumen der Gäste, die allerdings in der ersten Halbzeit zwei Verletzte auswechseln mussten. Die besseren Torchancen waren weiterhin auf Seiten der TSG. So vergab Valentin Gombold in der 60. Minute eine klare Chance. In der 75. Minute hatte der Gastgeber Glück, als ein Gästestürmer freistehend über das Tor schoss. Marc Steudle hatte in der 78. Minute eine weitere gute Chance. Allerdings war der FV Neufra auch mit dem 3:0 bedient.

„In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Er habe die Gäste insgesamt stärker eingeschätzt, doch hätten sich die zwei Verletzungen im ersten Durchgang bemerkbar gemacht. „Der Sieg war verdient. Wir sind sehr gut gestanden und haben stets versucht, nach vorne zu spielen. Wir hätten in der zweiten Halbzeit noch ein viertes Tor nachlegen können“, sagte ein zufriedener TSG-Coach.

Allerdings gibt er zu bedenken, dass die Gäste eine sehr gute Torchance ausließen: „Bei einem 3:1 hätte Neufra Auftrieb erhalten und unser Sieg hätte noch in Gefahr kommen können. Der Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Roland Schlecker. Der Schiedsrichter aus der Gruppe Bautal hatte das Spiel gut im Griff.