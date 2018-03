TSG Ehingen rüstet den Kader mächtig auf

Die Landesliga-Fußballer der TSG Ehingen unterziehen sich nach den vielen Abgängen einer Verjüngungskur. Spielleiter Karlheinz Hofmann präsentiert nach Ablauf der Abmeldefrist nun acht Neuzugänge, die in der kommenden Saison in der Landesliga „einen einstelligen Tabellenplatz“ holen sollen.

Lange war unklar, wie die TSG Ehingen die Abgänge von Leistungsträgern wie Stefan Denkinger, Gaetano Gaudio, Fabian Sameisla, Markus Hirschle oder Patrick Mrochen verkraften soll. Nun hat Karlheinz Hofmann in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet und acht neue Spieler verpflichtet. Mit Narcisso Filho und Jan Hadarmitzky kommen zwei Spieler vom SSV Ulm, die sich in der vergangenen Saison ihre Sporen in der Oberliga-A-Jugend der Spatzen verdient haben. „Filho ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der die Rolle von Gaudio einnehmen soll. Hadarmitzky ist ein Innenverteidiger“, sagt Hofmann über die beiden Jungspatzen des Jahrgangs 1996. „Das sind zwei sehr gute Spieler, die die Ulmer nur schweren Herzens haben gehen lassen“, so Hofmann.

Auf der Torwartposition hat der Ehinger Spielleiter gleich zwei Mal zugeschlagen und mit Dominik Djerfi aus Emerkingen einen ehemaligen A-Jugendspieler der TSG zurückgeholt. Ebenfalls in die erste Mannschaft aufrücken wird Torhüter Marcel Walter aus der eigenen Jugend. Für das Mittelfeld hat die TSG Ehingen Manuel Saile aus Emerkingen und Simon Müller von den SF Kirchen geholt. Während Saile (Jahrgang 1990) laut Hofmann ein Spezialist auf der linken Seite ist, sieht der Spielleiter Simon Müller (Jahrgang 1989) auf der Sechserposition, die durch den Abgang von Kapitän Patrick Mrochen zur Olympia aus Laupheim vakant geworden ist. Für die Abwehr schließt sich mit Jannik Lehner (Jahrgang 96) ein weiterer Kicker vom Kirchener Semmelbühl der TSG an.

Keller steigt wieder ein

Eine weitere gute Nachricht hat Hofmann in Sachen des Dauerverletzten Steffen Keller zu berichten. „Er fängt wieder an und wird in der Vorbereitung voll dabei sein“, sagt Hofmann über den talentierten Fußballer, der seit mehr als einem Jahr nicht spielen konnte und den Hofmann ebenfalls auf der Sechser-Position sieht. Somit hat die TSG mit dem bereits vermeldeten Neuzugang Valentin Gombold vom FC Marchtal den Kader mächtig aufgerüstet. „Zudem werden wir auch weiterhin unserem eigenen Nachwuchs die Chance auf die Landesliga geben. Jetzt haben wir eine gute Mischung und vor allem eine richtig gute Truppe“, betont Hofmann, der damit die Kaderplanung „weitestgehend“ abgeschlossen hat.