TSG Ehingen rückt wieder an die Spitze

Die Handballerinnen der TSG Ehingen sind an die Tabellenspitze der Bezirksklasse zurückgekehrt. Mit dem 25:22-Heimsieg gegen den TV Weingarten II verdrängte die TSG den am Wochenende spielfreien HC LJG Vogt vom ersten Platz. Zunächst sah es gegen Weingartens „Zweite“ aber nicht nach dem sechsten Ehinger Erfolg in Serie aus. Die TSG, die auf einige Spielerinnen verzichten musste und nur neun Feldspielerinnen zur Verfügung hatte, tat sich in der ersten Halbzeit schwer und lief lange einem Rückstand hinterher. Nach dem frühen 1:0 für Weingarten folgten fünf Minuten ohne Treffer, ehe Anna Raimondo das 1:1 erzielte. Kurz darauf führte Weingarten 3:1, Ehingen glich erneut aus. Die Gäste legten immer wieder vor, erst zweieinhalb Minuten vor der Pause sorgte Lea Przywara mit ihrem Tor zum 9:8 für die erste Führung der TSG Ehingen. Zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 11:9 vorn. Nach dem Seitenwechsel blieb Weingarten bis zum 12:11 dran, dann setzte sich die TSG ab – zunächst auf 14:11 und später, von 15:13 auf 19:13 (42.). Die Gäste wehrten sich gegen die drohende Niederlage, verkürzten auf 19:16, ehe Hannah Prang, Katharina Prang und Lorena Raimondo mit ihren Toren für den 24:16-Vorsprung und damit, sechs Minuten vor Spielende, für die Vorentscheidung sorgten. Weingarten kam noch einmal heran, den Erfolg des neuen Tabellenführers gefährdeten die Gäste aber nicht mehr.