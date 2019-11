TSG Ehingen peilt zweiten Saisonsieg an

Nach dem ersten Saisonsieg soll der zweite folgen und die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Die Handballerinnen der TSG Ehingen empfangen am Samstag, 16. November, 18 Uhr, in der Längenfeldhalle die SG Ulm & Wiblingen. Anders als die Heimmannschaft, die am vergangenen Wochenende mit dem 21:17 beim HC Hohenems in ihrem dritten Spiel die ersten Punkte der laufenden Runde holten, gingen die Gäste aus Ulm & Wiblingen bisher in dieser Saison leer aus und belegen nach fünf Niederlagen den letzten Platz. Die Ergebnisse der SG fielen größtenteils aber knapp aus, nur beim 15:24 in Lustenau gab es eine klare Niederlage. Für die TSG besteht somit kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch auch das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig hatte in den ersten beiden Spielen schon an einem Punktgewinn geschnuppert, ehe im dritten Anlauf in Hohenems der erste Sieg gelang. Daran wollen die Ehingerinnen anknüpfen und das Ziel für das Heimspiel gegen Ulm & Wiblingen ist daher klar: der zweite Saisonerfolg.