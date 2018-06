TSG Ehingen peilt gegen Oberzell den nächsten Erfolg an

Nach den Erfolgen in den beiden Kellerduellen gegen Eschach und Heimenkirch und dem Vorrücken auf den Relegationsplatz der Fußball-Landesliga will die TSG Ehingen nun auch diesen Platz hinter sich lassen. Voraussetzung dafür ist aber ein Heimsieg am Samstag, 2. Juni, gegen den SV Oberzell (Anpfiff im Stadion ist um 15.30 Uhr) und entsprechende Ergebnisse der Tabellennachbarn.

Trainer Roland Schlecker ist überzeugt, dass seine Spieler nichts unversucht lassen werden, um ihren Teil zu einem erfolgreichen Samstag beizutragen. „Ich gehe von einer engagierten Leistung meiner Mannschaft aus“, so Schlecker. Ähnlich wie zuletzt gegen Eschach (3:0) und in Heimenkirch (4:2). Die in diesen Spielen gezeigte Leistung stimmt die Ehinger für den Saisonendspurt mit den auf dem Papier schwierigeren Aufgaben gegen den Tabellenfünften Oberzell und den zweitplatzierten TSV Berg dann am letzten Spieltag zuversichtlich. Aber klar ist auch: Die TSG muss weiter punkten, denn die momentane Ausbeute von 34 Punkten könnte am Ende auch einen Abstiegsplatz bedeuten. „Jedem von uns ist bewusst, dass das bisher Erreichte nicht reicht“, sagt der Trainer.

SVO: Prämie für 50 Punkte

Ein Sieg im letzten Heimspiel und damit der dritte Erfolg in Serie ist das Ziel der TSG Ehingen. Mit dem SV Oberzell steht dem Tabellendreizehnten ein schwer berechenbarer Gegner gegenüber. Sportlich geht es für den SVO um nichts mehr, von Platz fünf kommt die Mannschaft nicht mehr weg. Um einem leidenschaftslosen Ausklingen der Saison vorzubeugen, hat man sich intern als Ziel die 50-Punkte-Marke gesetzt, so ist zu hören. Dann gäbe es eine kleine Prämie für die Mannschaft von Trainer Oliver Wittich. Dazu fehlen vier Punkte, ein Spiel verlieren dürfte Oberzell demnach nicht mehr.

Personell ist der SVO nicht in Bestbesetzung, Daniel Wellhäusler und Semih Deniz sind nach einer Roten Karte gesperrt, Felix Tremmel und Michael Polczynski waren wegen Krankheit nicht im Training und sind für das Spiel in Ehingen fraglich. Dennoch hat Oberzell ein schlagkräftiges Team mit Stärken vor allem in der Offensive. Der abgezockte Anderson Gomes dos Santos zählt seit Jahren zu den besten Stürmern der Liga und kommt in der laufenden Saison auf 19 Treffer, daneben zählt Marco Geßler als Vorbereiter und auch schon elffacher Torschütze zu den auffälligsten Akteuren des SVO. Schwächen hat der Tabellenfünfte dagegen in der Offensive, keine anderes Team in der oberen Tabellenhälfte hat so viele Gegentreffer (59) hinnehmen müssen.

Der Tabellen-13. Ehingen kommt ebenfalls auf 59 Gegentore, wobei sich der Schnitt seit der Winterpause verringert hat (von knapp 2,2 auf 1,7 pro Spiel). Auch in der Offensive läuft es deutlich besser, woran Narciso Filho einen großen Anteil hat. Filho ist mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze der TSG in dieser Saison, fällt aber mit gebrochener Hand wie schon gegen Heimenkirch aus. Fraglich ist der Einsatz von Julian Guther, der in Heimenkirch wegen Leistenbeschwerden früh ausgewechselt worden war und vor Freitag mit dem Training ebenso ausgesetzt hat wie Maximilian Schulz.

Sollten Guther und Schulz ausfallen, hat Schlecker kaum Alternativen. Denn auch die A-Junioren stehen diesmal nicht zur Verfügung.