TSG Ehingen müht sich zum Sieg

„Ein Sieg muss her“, so lautete vorab das klare Ziel von Trainer Taner Celik und seinem Team. Doch nach dem dringend benötigten Dreier (2:1 gegen Dotternhausen) war es nicht nur für den Trainer schwierig, das Spiel zu beurteilen. „Soll ich mich jetzt über den Sieg freuen, oder über die desolate Leistung der ersten Stunde ärgern,“ beschrieb Celik seien Gefühlslage nach dem Schlusspfiff. Ähnlich ging es vielen Ehinger Fans.

Die ersten zehn Minuten gestaltete Ehingen auf dem Kunstrasen noch recht vielversprechend. In der 6. Minute wurde ein satter Schuss von David Janusz vom Keeper gut pariert. Der Nachschuss von Fabian Heitele konnte gerade noch geblockt werden. Doch in der 13. Minute unterlief Wasner, nach einem langen Ball von Dotternhausen, eine verhängnisvolle Ballannahme. Die Kugel landete direkt vor den Füßen von Kevin Bosch, der TSG-Schlussmann Patrick Vonnier aus zwölf Metern keine Chance ließ. Ehingen hatte kaum noch gute Torchancen, während Vonnier ein ums andere mal das 0:2 verhinderte. Ein präziser Freistoß von Elias Madarac in der 45. Minute konnte gerade noch vom gegnerischen Keeper entschärft werden. Das war es auch schon nach schwachen 45 Minuten.

In der Halbzeit fand Trainer Celik klare und laute Worte: keine Konzentration und, sowohl offensiv wie defensiv, kaum zweite Bälle gewonnen. Er brachte mit Kastriot Jashari für Julian Guther sowie Thierno Diallo für Fabian Heitele zwei neue Akteure.

Doch die erste Chance bot sich in der 46. Minute wieder Dotternhausen. Der ebenso zur Halbzeit eingewechselte Maximilian Geiger fand allerdings seinen Meister erneut in Vonnier.

Ehingen hatte durchaus Torgelegenheiten, doch die Abschlüsse von Valentin Gombold in der 47. und 57. Minute waren nicht entschlossen und präzise genug. Ähnlich auch bei Diallo, der den Ball gekonnt am gegnerischen Keeper, aber auch knapp am Tor vorbei spitzelte.

In der 60. Minute wechselte Celik Dominik Pikneev für David Janusz positionsgerecht ein und in der 65. Minute den verletzungsbedingt lange vermissten Leon Agaj für Elias Madarac. Beide, wie auch Diallo und Jashari, belebten das Spiel deutlich. Und so war es folgerichtig, dass Diallo mit seinem hartnäckigem Nach-setzen in der 75. Minute einen Zweikampf an der Eckfahne gewann, zu Agaj passte, der die Übersicht behielt und quer auf den freien Pikneev legte. Überlegt schob der Youngster den Ball flach ins Eck. Nun war es ein völlig anderes Spiel. Ehingen kämpfte leidenschaftlich und wollte unbedingt den Dreier einfahren. Mit langen Bällen erspielten sie sich weitere gute Chancen. In der 85. Minute fand eine schöne Flanke von Kristof Majewski Gombold, der den Ball routiniert zum 2:1 über die Linie drückte. Und fast hätte Agaj in der 90. Minute noch das 3:1 erzielt, doch sein Schuss traf nur die Latte. In der 93. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, was im Jubel der Ehinger Spieler fast unterging.

Dotternhausens Trainer Gallinaro war nach dem Spiel bedient: „Wir müssen in der ersten Halbzeit den Sack zumachen. Den Ausgleich haben wir Ehingen selbst serviert und so den Gegner aufgebaut.“

Taner Celik bedankte sich bei seinen Auswechselspielern. „Alle Jungs die reingekommen sind haben sich voll reingehauen. Sie haben heute das Spiel für uns entschieden.“ Mit der Einstellung und insbesondere der Konzentration seiner Anfangself haderte er jedoch deutlich und kündigte Startelf-Veränderungen für das nächste Spiel an.