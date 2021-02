TSG Ehingen liegt auf Kurs

Betroffen sind 7000 Patienten, die an Zahnfleischentzündung leiden. Ein an der Ulmer Uniklinik angestellter Zahnarzt hat sich ihre Befunde vom Klinikserver gezogen, obwohl er das nicht durfte. Ans Tageslicht kam der Vorgang, weil ein USB-Stick mit den Daten in einer anderen Klinik gefunden wurde. Vom fahrlässigen Umgang mit Patientendaten kann der Landesdatenschutzbeauftragte ein Lied singen.

Daten aus den Jahren 2011 bis 2020 Am Freitag informierte die Leitung der Ulmer Uniklinik über den Vorfall.