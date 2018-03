TSG Ehingen ist zurück in der Erfolgsspur

Die Handballer der TSG Ehingen mischen im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga weiter gut mit. Durch den ungefährdeten 28:19-Heimsieg gegen die TG Biberach II verbesserten sich die Ehinger auf den vierten Platz, punktgleich mit dem Tabellendritten und nächsten Gegner Lustenau. Gegen die Landesliga-Reserve aus Biberach beendete die TSG auch ihre schwarze Derby-Serie gegen zweite Mannschaften, zuvor hatte die Mannschaft gegen Laupheim II und Sölfingen II deutliche Niederlagen hinnehmen müssen.

Noch wichtiger als der Derby-Sieg am Freitagabend war für Ehingens Trainer Winfried Biberacher die Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben wieder so gespielt, wie wir spielen wollten“, lobte Biberacher. Nachdem die TSG zuletzt zweimal in Folge vieles schuldig geblieben waren, besann sich die Mannschaft wieder auf ihre Stärken, überzeugte allen voran in der Abwehr und setzte sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer weiter vom Gegner ab.

Beim 4:4 nach zwölf Minuten lagen beide Teams letztmals gleichauf, bis zum 7:6 blieb es knapp. Mit vier Treffern in Folge zog die TSG auf 11:6 davon (22. Minute) und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 16:8 aus. Kaum vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, dann hieß es schon 19:9, ehe die Gäste auf 19:11 herankamen. Danach fiel mehrere Minuten lang kein Treffer.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir kurz einen Hänger“, sagte TSG-Trainer Biberacher. „Doch dann haben wir zwei, drei schnelle Tore erzielt und es lief wieder.“ Über 21:11 wuchs die Führung der Gastgeber auf 25:12 (48.), ehe die TG Biberach in den letzten zehn Minuten wieder ein wenig verkürzte. In Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben, gerieten die Ehinger aber zu keiner Zeit. „Die Spieler, auf die es bei Biberach ankommt, hatten wir im Griff“, so TSG-Trainer Biberacher, der auf Manuel Kruse und Thilo Schneider anspielte. Beide kamen zwar auf jeweils fünf Treffer, doch prägend im Derby waren sie nicht.

Neben der „deutlich verbesserten Abwehrleistung“ wusste die Mannschaft von Winfried Biberacher auch im Angriff zu gefallen. „Da wurde mit Geduld gespielt und auf die Chance gewartet“, so der TSG-Trainer. Dennoch nutzten die Ehinger trotz der 28 Treffer längst nicht alle Chancen. „Die Schiedsrichter sagten zu mir, dass wir mit unseren Chancen auch zwei Spiele hätten gewinnen können“, so Biberacher. Angesichts des klaren Erfolges war es zu verschmerzen.

Weiterer Langzeitverletzter

Weniger verschmerzbar ist allerdings der Ausfalle von Lucas Fiesel. Vor dem Spiel war bekannt geworden, dass der Rückraumspieler seiner Mannschaft wegen eines Kreuzbandrisses länger fehlen wird. Nach Steffen Kaus (ebenfalls Kreuzbandriss) ist Fiesel bereits der zweite Langzeitverletzte der TSG.

TSG Ehingen – TG Biberach II 28:19 (16:8). TSG: Geyer, Klein - Latinovic (4), T. Biberacher (4), Kiem (4), F. Kaus (4), Dietz (4/2), John (3), Prang (1), Klug (1), Mall (1), Kneer (1), Neimann (1), Mingione. Beste TG-Werfer: Schneider (5), M. Kruse (5/2), Böck (3).