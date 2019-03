TSG Ehingen ist Tabellenführer – Auch Altheim und Rottenacker siegen

Die drei Fußball-Bezirksligisten aus der Region haben den Fußball-Monat März erfolgreich abgeschlossen. Die TSG Ehingen hat erstmals in dieser Saison die Führung übernommen, da am Sonntag der FV Bad Schussenried in Neufra verlor. Wichtige Punkte für den Klassenerhalt eroberten die SG Altheim und die TSG Rottenacker.

SG Hettingen/Inneringen – TSG Ehingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Mathias Soukup (2., FE), 0:2 Ivan Ivanic (92.). - „Auf den schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich kein schönes Spiel“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. So versuchten es beide Mannschaften mit langen Flugbällen. Schon kurz nach dem Anpfiff wurde Marc Steudle gefoult und Mathias Soukup verwandelte den Strafstoß. In der Folge kam dieser knappe Vorsprung öfters in Gefahr und zweimal musste Torhüter Mathias Grab sein ganzes Können aufbieten, um den möglichen Ausgleich zu verhindern. Beide Mannschaften trafen noch jeweils einmal die Querlatte. Das erlösende 0:2 fiel in der Nachspielzeit, als Felix Müller nach einem Konter die Vorlage lieferte und Ivan Ivanic vollendete.

SG Altheim – FV Altshausen 5:4 (5:1). - Tore: 0:1 Patrick Hugger (4., FE), 1:1 Peter Leicht (6.), 2:1 Dominik Leicht (13.), 3:1 Johannes Rech (16.), 4:1 Sandro Oliveira (37.), 5:1 Joel Oliveira (40., FE), 5:2 Patrick Hugger (46.), 5:3 Andreas Pfeiffer (66.), 5:4 Jannik Hörtkorn (73.). - Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot für zwei Gästespieler (78. und 83. Minute). - „In der ersten Halbzeit war unsere Mannschaft sehr griffig und kam nach dem frühen 0:1 gut ins Spiel“, sagte SG-Trainer Joachim Oliveira Nach dem 5:2 kamen die Gäste mit langen Bällen zu zwei weiteren Toren. Doch nach den Feldverweisen hatte Altheim noch einige gute Torchancen. „Der Sieg war sehr wichtig und wir wollen da weitermachen“, so der Altheimer Trainer.

SV Bad Buchau – TSG Rottenacker 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (25.), 1:1 Viktor Hasenkampf (46.), 1:2 Nihat Yigit (65.), 1:3 Tim Sachpazidis (90.). - Laut Aussage von Michael Striebel (TSG) hatte der SV Bad Buchau zwar insgesamt mehr vom Spiel, doch keine zwingenden Torchancen. Rottenacker führte zur Halbzeit, kassierte aber kurz nach Wiederbeinn den Ausgleich. Buchau hoffte auf die Wende, doch Nihat Yigit schoss die Gäste nach etwas mehr als einer Stunde erneut in Führung. Kurz vor Schluss profitierte Rottenacker von einem Torwartfehler und erhöhte auf 3:1. Zuvor hatten die Gäste noch einige gute Chancen ausgelassen, sodass ihr Sieg verdient war.

FV Neufra – FV Bad Schussenried 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Rene Recker (77.). - Im Spitzenspiel trafen zwei gut eingestellte Teams aufeinander. Beide Abwehrreihen standenkompakt, Torraumszenen waren dadurch Mangelware. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf: Zunächst traf Rene Recker zum umjubelten 1:0, ehe zwei Minuten später Simon Kraft den Außenpfosten traf und damit den Ausgleich verpasste (79.). „Es war eine Partie auf hohem Niveau. Aufgrund der starken Schlussphase war der Sieg nicht unverdient“, so Neufras Stadionsprecher Uli Münst.

FC Krauchenwies – SV Uttenweiler 2:2 (1:0) - Tore: 1:0 Timmy Rauser (22.), 1:1 Steffen Maurer (86.), 1:2 Felix Stier (88.), 2:2 Timmy Rauser (90.).- Bes. Vork.: Luca Bongermino (FCK) vergab Strafstoß (75.).

SV Sigmaringen – SGM Blönried/ Ebersbach 2:3 (1:2) - Tore: 0:1 Samuel Maier (15.), 0:2 Markus Berschauer (39.), 1:2 Julius Frank (44.), 2:2 Julian Haberer (58.), 2:3 Tobias Eisele (72., FE).

SF Hundersingen – SV Hohentengen 2:2 (1:1) - Tore: 1:0 Timo Bischofsberger (12.), 1:1 Kai Remensperger (37.), 1:2 Manuel Sommer (48.), 2:2 Timo Bischofsberger (52.).- Bes. Vork.: Uwe Buzengeiger (SFH) hielt FE (28.).

TSV Riedlingen – FC Laiz 3:1 (1:1) - Tore: 1:0 Pascal Schoppenhauer (24.), 1:1 Johannes Oswald (44.), 2:1, 3:1 Fabian Ragg (67., 87.).