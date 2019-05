TSG Ehingen ist jetzt punktgleich

Während die SG Altheim unter der Woche ihr Heimspiel gegen Uttenweiler verloren hatte, haben die Bezirksligisten TSG Ehingen und TSG Rottenacker am Wochenende für positive Ergebnisse gesorgt. Mit sechs Punkten Vorsprung vor den letzten beiden Spieltagen sollten sowohl der FV Bad Schussenried als auch die TSG Ehingen am Ende die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen.

FV Altshausen - TSG Ehingen 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (24.), 1:1 Valentin Gombold (26.), 1:2 Marc Steudle (65., Foulelfmeter). - Die Gastgeber gingen zunächst nach einem Standard in Führung, doch sehr wichtig war der Ausgleich bereits zwei Minuten später. Bereits in der 8. Minute hatte Dominik Gemeinder nur die Querlatte getroffen. Nach der Halbzeit verhinderte ebenfalls die Latte nach einem Kopfball (Andreas Pfeifer) eine mögliche FV-Führung. Die Gäste hatten vor allem in der zweiten Halbzeit spielerische Vorteile. „Aufgrund der gebotenen Chancen in der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Werner Werz (FV Altshausen) sagte: „Es war für uns ein Punkt drin, doch insgesamt hat die TSG Ehingen verdient gewonnen.“

FV Bad Schussenried - TSG Rottenacker 0:0. - „Es war gewiss kein typisches 0:0-Spiel, denn beide Mannschaften haben Chancen herausgespielt“, sagt TSG-Pressewart Uwe Schneider. Anfangs hat Schussenried versucht, ein schnelles Tor zu machen, doch dann erspielten sich auch die Gäste gute Torchancen und der Gastgeber musste einmal auf der Torlinie retten. Torjäger Felix Bonelli hatte nur eine klare Torchance, die er vergab. „Der Punkt ist für uns verdient“, so Uwe Schneider. In der 90. Minute sah Gästespieler Nihat Yigit noch die Rote Karte.

FC Laiz - FC Krauchenwies/Hausen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Anton Sachnüger (27./66.), Patrick Vogler (76.). - Im Kellerduell riss der FC Laiz die Partie sofort an sich und dominierte das Geschehen.

SF Hundersingen - SG Hettingen/Inneringen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jan Kempf (24.), 1:1 Felix Freyer (53.). FV Neufra - SV Sigmaringen 5:1 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (10.), 2:0 Robert Henning (14.), 2:1 Daniel Deli (16.), 3:1 Fabian Brehm (49.), 4:1 Jörg Heckenberger (58.), 5:1 Fabian Brehm (69.).

TSV Riedlingen - SV Bad Buchau 4:2 (2:1). - Tore: 0:1 Loris Buck (7.), 1:1 Fabian Ragg (16.), 2:1,3:1 Dennis Altergot (39./48.), 4:1 Fabian Ragg (55.), 4:2 Antonio Vötsch (85.).

SV Hohentengen - SGM Blönried/ Ebersbach 1:2 (1:2). - Tore: 0:1 Felix Weiß (25.), 1:1 Kai Remensperger (43.), 1:2 Lorenz Weiß(45./FE). -