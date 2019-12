TSG Ehingen hat einiges gutzumachen

Zum Ende des Fußballjahres 2019 gibt es in der Bezirksliga Donau ein verkürztes Programm. Die vorgesehenen Spiele der SG Öpfingen und der SG Altheim wurden verlegt. Die verbleibenden Spiele der SGM Schwarz Weiss Donau am Freitag, 6. Dezember, und der TSG Ehingen am Samstag, 7. Dezember, haben dennoch ihren besonderen Reiz.

SGM SW Donau Rottenacker/Munderkingen – TSV Riedlingen (Freitag, 18.30 Uhr, Vorrunde 2:6). - Zum Abschluss vor der Winterpause gibt es am Freitag in Rottenacker noch einen Leckerbissen. Der bisher in dieser Saison unbesiegte Spitzenreiter TSV Riedlingen gibt seine Visitenkarte in Rottenacker ab und möchte seine (fast) weiße Weste verteidigen – bisher gab der TSV nur einmal, beim 0:0 in Hohentengen, Punkte ab. „Dieser Gegner kommt genau zur richtigen Zeit“, sagt SGM-Trainer Timm Walter. Die drei Siege in Folge haben das Selbstvertrauen der gastgebenden Mannschaft gestärkt. „Wir haben nichts zu verlieren, doch werden wir die Punkte nicht kampflos abgeben und dem Tabellenführer alles abverlangen“, so Walter. Seine Mannschaft habe keinen Druck und hofft auch im letzten Spiel vor der Winterpause auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Zuschauer.

TSG Ehingen – FV Altshausen (Samstag, 14.30 Uhr, Vorrunde 0:1). - Die Ehinger haben am Samstag auf dem Kunstrasen einiges gutzumachen. Wie zu Rundenbeginn hat die TSG zuletzt zwei Spiele in Folge verloren und muss die Partie gegen den FV Altshausen ernst nehmen, um nicht im Kampf um Platz zwei weiteren Boden zu verlieren. Der FV Altshausen ist für die TSG Ehingen ein unangenehmer Gegner. Nur ein Spiel der vergangenen drei Begegnungen haben die Ehinger gegen Altshausen gewonnen. In der zurückliegenden Saison stand am Ende ein 3:3 und in der Vorrunde hat der Gast mit 1:0 gewonnen. „Wir müssen gewinnen, um unseren Anspruch auf den Relegationsplatz zu bewahren und nicht komplett aus dem Rennen zu sein. Nur mit einer überzeugenden Leistung werden wir gegen Altshausen gewinnen“, sagt TSG-Spielleiter Marco Wasner. Obwohl die Langzeitverletzten Dominik Gemeinder und Daniel Topolovac ausfallen und wohl auch Marc Steudle nicht im Team sein wird, soll dennoch eine gute Mannschaft auf dem Platz stehen. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Gäste sehr tief stehen werden.

Weitere Spiele am Wochenende: SG Hettingen/Inneringen – FC Krauchenwies/Hausen (Vorrunde 0:7), SV Bad Buchau – SV Langenenslingen (3:1), SV Hohentengen – SF Hundersingen (1:2), FV Altheim – SGM Blönried/Ebersbach (0:2).