TSG Ehingen gegen 1. FC Heidenheim – hier gibt es jetzt die Tickets

So läuft der Ticketverkauf bei der SZ Ehingen: Die Tickets können ab sofort bei der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ Ehingen am Marktplatz gekauft werden. Im Vorverkauf kostet das Ticket acht Euro, an der Tageskasse 9,50 Euro. Kinder von acht bis einschließlich 14 Jahren zahlen sechs Euro, Kinder bis einschließlich sieben Jahre sind frei. Mit der SZ-Abokarte gibt es einen Euro Rabatt auf den regulären Verkaufspreis. Es gibt keine Ticketkategorien. Die Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ Ehingen hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr. Es gibt zudem die Möglichkeit, Sammelbestellungen zu machen. Diese können per Mail an sponsoring@tsg-ehingen-fussball.de aufgegeben werden.