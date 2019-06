TSG Ehingen gegen 1. FC Heidenheim – die SZ sucht Einlaufkinder für das Spiel des Jahres

Der Countdown für das Spiel des Jahres zwischen dem Fußball-Bezirksligisten TSG Ehingen und dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim läuft. Und wenn am Sonntag, 30. Juni, um kurz vor 16 Uhr die beiden Mannschaften auf den Rasen des Ehinger Stadions laufen, dürfen die Einlaufkinder natürlich nicht fehlen.

Die Schwäbische Zeitung Ehingen verlost vier dieser begehrten Plätze an Kinder zwischen fünf und 13 Jahren. Wer mitmachen möchte, muss nur eine E-mail an: redaktion.ehingen@schwaebische.de mit dem Stichwort: „Einlaufkind“ schicken.

Bitte in der Mail auch die Kontaktdaten angeben sowie den Namen und das Alter des Kindes. Unter allen E-Mails, die bis Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr, eingegangen sind, losen wir die vier Gewinner aus.

Karten für das Spiel gegen Heidenheim gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung am Ehinger Marktplatz sowie bei der Donau-Iller Bank in der Ehinger Pfisterstraße. Am Samstag wird die TSG Ehingen zudem noch Tickets auf dem Ehinger Wochenmarkt verkaufen. Und wer mit der SZ-Abokarte Tickets im Vorverkauf kauft, bekommt einen Nachlass.

„Wer die Tickets im Vorverkauf kauft, spart Geld und Zeit. Denn mit dem Ticket dauert es am Sonntag vor dem Stadion nicht so lange, wie an der Tageskasse“, sagt Organisator Stefan Nothacker.