TSG Ehingen gastiert bei Wangen II

Die Punktspielsaison in der Handball-Bezirksklasse der Frauen geht auf die Zielgerade. In der durch den vorzeitigen Ausstieg von zwei Teams – erst die HSG Friedrichshafen-Fischbach II und kürzlich der SC Lehr III – kleiner gewordenen Runde hat die TSG Ehingen noch drei Begegnungen vor sich. Zweimal muss das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig auswärts ran, erstmals am Samstag, 9. März, 16 Uhr, bei der MTG Wangen II. Der Tabellenvierte Wangen, der ebenfalls drei Partien ausstehen hat, hat fünf Punkte Rückstand auf die zweitplatzierte TSG und somit rechnerisch noch die Chance, Ehingen zu überholen. Doch Favorit im Spiel am Samstag ist die TSG Ehingen, die sich noch Chancen auf die Meisterschaft ausrechnet – dazu müsste Spitzenreiter HCL Vogt von seinen nur noch zwei Spielen (in Kressbronn am Samstag und zwei Wochen später zu Hause gegen Wangen II) zumindest eines verlieren und Ehingen seine Partien gewinnen. Gibt der HCL nur einen Punkt ab, wäre er Meister – denn bei Punktgleichheit von Vogt und Ehingen am Ende spricht der bessere direkte Vergleich für den HCL Vogt. Doch das sind Rechenspielen, zunächst muss die TSG Ehingen ihre Aufgaben erledigen. Wangen II stellte die TSG in der Vorrunde vor keine großen Probleme, in eigener Halle dominierte Ehingen die Partie und setzte sich deutlich mit 27:15 durch. Nun kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen in Wangen.