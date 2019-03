TSG Ehingen festigt zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga

Die TSG Ehingen hat in Neufra den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Die TSG Rottenacker spielte in Hettingen 1:1. Doch die SG Altheim bezog eine hohe Niederlage.

FV Neufra/Do. - TSG Ehingen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Marc Steudle (23.), 0:2 Valentin Gombold (45.). - Nach knapp einer Viertelstunde hatte der FV Neufra die erste Chance, doch Andreas Binder traf mit einem Schuss aus zehn Metern nur den Pfosten (13.). Besser machte es der Gast, wenn auch auf kuriose Art und Weise. Nach einem Freistoß von der linken Seite klatschte der Ball an die Latte, sprang von dort zurück ins Feld, von der rechten Seite nahm Marc Steudle den Ball und jagte das immer länger werdende Leder ins lange Eck - 0:1 (23.). Dem 0:2 ging eine Unaufmerksamkeit der Neufraer Deckung voraus, die den Ball nicht wegbrachte. Valentin Gombold netzte aus kurzer Distanz ein - 0:2 (45.). Im weiteren Verlauf mühte sich der FV Neufra, doch Ehingen spielte cleverer und verdiente sich den Sieg.

SV Sigmaringen - FC Krauchenwies 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Daniel Lauria (19.), 1:1 Timo Mattutis (25.), 1:2 Patrick Vogler (47.), 2:2 Julian Haberer (51.). - Gelb-Rote Karte: Luca Bongermino (89./FCK; wdh. Foulspiel).

FV Altshausen - FC Laiz 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (1.), 1:1 Andreas Fiolka (28.). - Rote Karte: Markus Marquard (71./FCLaiz; Notbremse).

SV Bad Buchau - SV Uttenweiler 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Johannes Jäggle (7.), 0:2 Viktor Ruff (16.). - Gelb- Rote Karte: Viktor Hasenkampf (89./SV Bad Buchau; wdh. Foulspiel). - Der SV Uttenweiler hat mit diesem Auswärtssieg seine Anwartschaft auf einen der ersten beiden Plätze angemeldet.

SG Hettingen/Inneringen - TSG Rottenacker 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (12.), 1:1 Heiko Stauß (62.).- Gelb- Rote Karte: Tim Sachpazidis (85./TSG). - Die Hausherren verschliefen den Start komplett und boten so den Gästen etliche Möglichkeiten. Jannik Sachpazidis gelang dadurch der frühe Führungstreffer. Rottenacker erspielte sich in der gesamten ersten Halbzeit ein Übergewicht, konnte jedoch die knappe Führung nicht ausbauen. Nach dem Seitenwechsel kam die SG Hettingen/Inneringen besser ins Spiel und drängte die Gäste in die Defensive. Heiko Stauß gelang der verdiente Ausgleich. In der Schlussphase ergaben sich noch weitere Möglichkeiten für Hettingen/Inneringen. Diese blieben jedoch alle ungenutzt. Jede Mannschaft traf je einmal den Pfosten. In der 70. Minute wurde den Gästen ein Elfmeter versagt. In der letzten Viertelstunde verlor der Schiedsrichter offensichtlich die Übersicht. Er vergab an vier Rottenacker Spieler jeweils Gelb, Jannik Sachpazidis sogar noch Gelb/Rot

SF Hundersingen- SGM SC Blönried/SV Ebersbach 6:1 (3:1). - Tore: 0:1 Linus Weiß (4.), 1:1 Xaver Koch (22.), 2:1, 3:1 Dennis Heiß (34./39.), 4:1 Marcel Störkle (63.), 5:1 Timo Bischofsberger (69.), 6:1 Janik Störkle (83.).

SG Altheim - FV Bad Schussenried 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (6.), 0:2 Sebastian Wilderstein (24.), 0:3 Simon Kraft (42.), 0:4 Jan Dehmel (67.), 0:5 Jonas Gölz (87.). - „Die Gäste waren sehr effektiv“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira. Individuelle Fehler der Altheimer Abwehr erleichterten ihnen die Tore. Dabei gab sich der Gastgeber doch jede Mühe, um auf Augenhöhe zu spielen. Die Kurstädter zeigten jedoch mit ihrer Routine und Cleverness, dass sie zurecht an der Tabellenspitze stehen. „Letztendlich war der Schussenrieder Sieg auch in dieser Höhe verdient“, sagte Altheims Trainer Joachim Oliveira.

TSV Riedlingen - SV Hohentengen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Kai Remensperger (11./FE), 0:2 Manuel Sommer (36./FE), 1:2 Dennis Altergot (60.), 1:3 Kai Remensperger (90.).