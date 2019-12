TSG Ehingen erwischt einen rabenschwarzen Tag

Selbst eingefleischte Ehinger Fans können sich kaum daran erinnern, dass die TSG Ehingen je einmal so schwach gespielt hat, wie am Samstag in der ersten Halbzeit gegen den FV Altshausen.

TSG Ehingen - FV Altshausen 3:4 (1:4). - Tore: 0:1 Martin Funk (7.), 0:2 Andreas Pfeifer (22.), 0:3 Matthias Schluck (38.), 1:3 Fabian Heitele (45.), 1:4 Martin Funk (45+2), 2:4 Julian Guther (58.), 3:4 Valentin Gombold (80.). - Was die TSG Ehingen in der ersten Halbzeit ablieferte, war unter aller Kritik. Vorne lief nichts und vor dem Ehinger Tor war immer wieder ein Altshausener völlig frei. Bezeichnend, dass der Gastgeber erst beim Stande von 0:2 in der 25. Minute den ersten Eckball trat. Nach dem 0:3 verwandelte Fabian Heitele einen Eckball direkt. Die erwartete Wende ließ auf sich warten. Noch vor dem Seitenwechsel kam das 1:4. Nach der Pause spielten die Ehinger endlich so, wie man es von Anfang erwartet hatte, doch es war zu spät, zumal der Schiedsrichter ihnen einen Elfmeter versagte.

SG Hettingen/ Inneringen- FC Krauchenwies 3:2 (1:1) - Tore: 0:1 Corbin Eisel (31./HE), 1:1 Armin Steinhart (37. /FE), 2:1 Florian Dangel (59.), 2:2 Timmy Rauser (66.), 3:2 Heiko Stauss (84.).-

SV Bad Buchau- SV Langenenslingen 3:1 (1:0) - Tore: 1:0 Johannes Rehberg (14.), 1:1 Stefan Münst (48. /FE), 2:1 Johannes Rehberg (62.), 3:1 Fabian Baur (66.).

SV Hohentengen - SF Hundersingen 0:6 (0:1). - Tore: 0:1 Marcel Störkle (34.), 0:2 Julian Störkle (47. /FE), 0:3 Thomas Hiller (56.), 0:4 Marcel Störkle (60.), 0:5 Dennis Heiß (62.), 0:6 Simon Kohler (90.). - „Eine verdiente Niederlage. Wir waren viel zu lethargisch und haben gegen die eigentlich schwache Defensive der Gäste wirklich nichts zustande gebracht“, resümierte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle. Nach einer ruhigen ersten Halbzeit, in der sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld abspielte, schalteten die SF Hundersingen in der zweiten Spielhälfte einen Gang hoch. Hohentengen war sogar noch gut bedient.