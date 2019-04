TSG Ehingen erwartet den Tabellennachbarn

In der Fußball-Bezirksliga Donau spielt der Tabellenzweite am Samstag, 27. April, im heimischen Stadion gegen den Tabellendritten SV Uttenweiler. Die Gäste haben selbst noch Ambitionen auf einen der beiden ersten Plätze. Die TSG Rottenacker tritt am Sonntag, 28. April, in Ebenweiler gegen den FV Altshausen an und die SG Altheim ist wenige Wochen nach der Pokal-Niederlage erneut Gastgeber der SF Hundersingen.

TSG Ehingen – SV Uttenweiler (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde 1:1). - Nachdem die Tabelle im oberen Drittel durch die Nachholspiele über Ostern begradigt worden ist, haben nun alle Mannschaften des Spitzenfeldes 23 Spiele ausgetragen. TSG-Trainer Roland Schlecker findet dies gut, denn „jetzt weiß man, wo die TSG Ehingen wirklich steht“. Die TSG Ehingen ist mit einem Punkt Rückstand Tabellenzweiter, der SV Uttenweiler liegt um vier Punkte zurück auf Rang drei.

„Die Niederlage in Bad Buchau haben wir abgehakt“, sagt Roland Schlecker über den 1:3-Rückschlag für die TSG im Kampf um den Aufstieg. Es gelte nach vorne zu schauen, und da wartet mit dem Spiel gegen Uttenweiler die nächste schwere Aufgabe. Dass der SV Uttenweiler zuletzt auswärts nicht die stärkste Rolle spielte, verleitet die Gastgeber nicht zum Leichtsinn. Nach wie vor zählt der SV Uttenweiler zu den stärksten Mannschaften der Bezirksliga. „Obwohl mit Julian Guther, Marc Steudle und Robin Köberle einige Stammspieler fehlen, sind wir immer noch gut besetzt“, so Roland Schlecker, der vor dem Duell der Verfolger von Spitzenreiter Bad Schussenried guter Dinge ist.

SG Altheim – SF Hundersingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:4). - SG-Trainer Joachim Oliveira ist sich sicher, dass sich das Debakel vom Pokalspiel (0:7 verlor Altheim an Ostern) nicht wiederholt. „Wir müssen unsere Chancen verwerten und versuchen, nicht erneut in Rückstand zu geraten“, sagt Oliveira. Durch den Sieg des FV Altshausen in einem Nachholspiel am Mittwoch ist die SG Altheim auf den Relegationsplatz abgerutscht. Oliveira hofft, dass auch einmal das Glück zur SG Altheim zurückkehrt. „Wir müssen anders auftreten als zuletzt, denn nur wer kämpft, der profitiert“, so der Altheimer Trainer. Wenn seine Mannschaft ihre ersten Chancen verwerte, dann laufe es anders.

FV Altshausen – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr in Ebenweiler, Vorrunde 2:3). - Trainer Timm Walter und sein Team sind gewarnt: Gegner FV Altshausen hat am vergangenen Mittwoch überzeugt und sicher Selbstvertrauen durch den 2:1-Sieg gegen die SF Hundersingen gewonnen. Die Gastgeber sind durch diesen Erfolg auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorgerückt und werden versuchen, am Sonntag nachzulegen. Die TSG Rottenacker hat zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen und will hier weitermachen. Doch mit der spielerischen Leistung seiner Spieler gegen Hohentengen und in Fleischwangen (Pokal) ist Timm Walter nicht zufrieden: „Wir müssen wieder zu unserer alten Form zurückfinden“, fordert der TSG-Trainer.

Weitere Spiele am Samstag; TSV Riedlingen – FV Neufra (0:3). Sonntag: SGM Blönried/Ebersbach – FC Krauchenwies/Hausen (2:0)., FC Laiz – SG Hettingen/Inneringen (1:2), FV Bad Schussenried – SV Sigmaringen (4:1), SV Hohentengen – SV Bad Buchau (2:0).