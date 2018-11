TSG Ehingen: Überzeugender Sieg beendet kleine Durststrecke

Nach drei Spielen ohne Sieg haben die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen wieder zugeschlagen – und das überzeugend: Mit 26:18 entschied die TSG ihr Heimspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen für sich. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Ehinger für klare Verhältnisse gesorgt, 14:4 stand es nach 30 Minuten.

Nur vier Treffer in einer Halbzeit – kein Wunder, dass TSG-Trainer Winfried Biberacher mit seiner Abwehr um den umsichtigen Manuel Latinovic und mit Torhüter Tristan Klein („Er hat top gehalten“) sehr zufrieden war. Nur die Anfangsphase musste man ausklammern, die ersten beiden Treffer erzielte Ulm & Wiblingen, während die Ehinger im Angriff ihre Chancen zunächst nicht nutzten. Nach fünfeinhalb Minuten holte Biberacher seine Spieler zu sich an die Bank. „Das war die früheste Auszeit, die ich genommen habe“, so der TSG-Trainer.

Danach war die Heimmannschaft in der Spur: Aus dem 0:2 wurde ein 6:2, ehe auch Ulm & Wiblingen mal wieder traf (14. Minute). Nach dem 6:3 fiel der nächste Treffer der Gäste erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit, als sich Ehingen schon auf 13:3 abgesetz hattet. Simon Klug setzte mit dem 14:4 den Schlusspunkt der aus Sicht der Gastgeber furiosen ersten Halbzeit.

Das änderte sich nach der Pause. Die Partie war nun ausgeglichen, was vor allem an der Leistungssteigerung der Gäste lag. Nach so einer ersten Halbzeit „war klar, dass sich der Gegner etwas einfallen lässt“, sagte Winfried Biberacher. Mit vier Treffern in Folge verkürzte Ulm & Wiblingen auf 14:8, dann zündete auch der TSG-Motor wieder. Matthias Kneer mit zwei Treffern und Steffen Mantz bauten den Vorsprung auf 17:8 aus (39.). Die Ehinger hielten den Gegner in der Folge auf Distanz, näher als auf sechs Tore kamen die Gäste nie heran. Tim Biberacher, mit fünf Treffern erfolgreichster Werfer der Heimmannschaft, warf das letzte Tor der TSG, ehe Ulm & Wiblingen kurz vor Schluss den Endstand herstellte.

Mit ihrem dritten Erfolg in dieser Saison hat die TSG Ehingen nicht nur die kleine Durstrecke beendet, sondern auch ihr Punktekonto ausgeglichen und sich auf Rang sieben verbessert. Vor allem aber hat die Mannschaft wie schon vor einer Woche gegen Lehr, als es eine unglückliche Niederlage gegeben hatte, wieder eine gute Leistung gezeigt. „Es hat funktioniert, so wie wir es vorher besprochen hatten“, sagte Trainer Winfried Biberacher nach dem klaren Sieg gegen Ulm & Wiblingen.