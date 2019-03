TSG deklassiert den Tabellennachbarn

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben sich nach der Niederlage bei Ulm & Wiblingen eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Tabellenvierte besiegte den Tabellennachbarn HC Lustenau nach einer starken Vorstellung in der heimischen Längenfeldhalle mit 37:17 (16:8). Obwohl angesichts vieler Ausfälle mit einem kleinem Team angetreten, hielten die Ehinger das Tempo über 60 Minuten hoch und ließen den Gästen aus Österreich letztlich keine Chance.

Aufgrund einiger Langzeitverletzter war der Kader der TSG-Handballer schon in den zurückliegenden Begegnungen schon nicht riesig, gegen Lustenau fehlten in Lucas Fiesel und Philipp Drenovak zwei weitere Spieler aus. Trainer Winfried Biberacher hatte somit nur acht Feldspieler und damit zwei Möglichkeiten – wobei er eine, in Person von Marvin Korth, der in der Woche zuvor nicht hatte trainieren können, erst in der Schlussphase nutzte. Doch ein Kräfteverschleiß machte sich bei den Ehingern während der 60 Minuten nicht bemerkbar – ein Nachlassen war in der zweiten Halbzeit eher bei den Gästen zu erkennen, deren Bank ebenfalls spärlich besetzt war. Doch dass das Ergebnis so deutlich ausfiel, hatte mehr damit zu tun, dass die TSG den Österreicher nach der Pause früh den Zahn zog.

Lustenau lag nur ein einziges Mal vorn, mit 1:0 nach zweieinhalb Minuten. Ehingen wendete das Blatt und kam durch Tempogegenstoß-Treffer von Tim Biberacher und einem Tor von Nico Dietz zur 3:1-Führung. Die TSG baute in der Folge den Vorsprung nach und nach aus, über 6:2 (13. Minute), 8:3 (15.) und 11:5 (22.) auf 15:7 (29.). Zur Pause stand es 16:8. Gegen die torhungrigste Mannschaft der Liga – im Schnitt erzielt Lustenau mehr als 30 Treffer pro Spiel – überzeugten die Ehinger mit einer variablen, bissigen Deckung. Über Ballgewinne oder geblockte Würfe kam die Heimmannschaft immer wieder zu Tempogegenstößen und zu leichten Treffern. Abgesehen von einigen vergebenen Chancen – darunter zwei Strafwürfe in der Anfangsphase – hatte Trainer Biberacher kaum etwas zu mäkeln.

Eine solche Leistung seiner Mannschaft hatte Winfried Biberacher nach dem enttäuschenden Auftritt eine Woche zuvor in Wiblingen im Freitagtraining auch gefordert. „Da hat es einen kleinen Einlauf gegeben“, so Biberacher. „Ich habe gesagt, dass wir uns so nicht noch einmal verkaufen dürfen und dass die Mannschaft Vollgas geben soll.“

Gegen Lustenau nahm die TSG auch nach dem Seitenwechsel und trotz des schon jetzt deutlichen Vorsprungs den Fuß nicht vom Gaspedal. Nico Dietz und Rainer Mall erhöhten rasch auf 18:8, nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit stand es 24:10 für den Gastgeber. Die Ehinger – allen voran Rückraumspieler Oskar Bachner, mit zwölf Treffern bester Werfer in dieser Partie – nutzten ihre Chancen, blieben in der Abwehr aggressiv und hatten in Tristan Klein und Johannes Reichle auch zwei gute Torhüter. Für Trainer Biberacher waren die ersten zehn Minuten die entscheidende Phase des Spiels. „Die Lustenauer haben gemerkt, es geht nicht so wie sonst.“

Applaus des Publikums

Daran änderte sich auch nichts. Die TSG kannte an diesem Abend keine Gnade und baute ihre Führung immer weiter aus, während die Gäste aus Österreich zunehmend resignierten. Am Ende, nach dem letzten Treffer durch Matthias Knehr, lagen zwischen dem Tabellenvierten und -dritten 20 Tore Unterschied. Kräftiger Applaus des Publikums begleitete die letzte Minute eines Spiels, in dem das kleine Aufgebot eine große Leistung gezeigt hatte.