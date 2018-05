TSG-C-Junioren: Erneuter Cup-Sieg – aber in der Punkterunde war mehr drin

Platz sechs in der Landesstaffel und Gewinn des Bezirkspokals: Die Fußball-C-Junioren der TSG Ehingen haben eine gute Saison hinter sich. Im Pokalwettbewerb setzte die einzige auf Verbandsebene spielende TSG-Mannschaft ihre Erfolgsserie fort, der Sieg im Finale gegen die SGM Sigmaringen-Hohenzollern bescherte den Ehinger C-Junioren den vierten Bezirkscup in Folge.

Allerdings machte es die Mannschaft von Trainer Zeljko Puseljic im Pokalfinale in Unlingen spannend. Die rasche 2:0-Führung der TSG machte die SGM Sigmaringen-Hohenzollern wett und glich nach der Pause auch das Ehinger 3:2 aus. Dem 4:3 hatte der Außenseiter dann nichts mehr entgegenzusetzen. „Wir hätten in der ersten Halbzeit höher führen müssen, sind aber nach dem 2:0 nachlässig geworden“, sagte Puseljic. Er hatte dennoch nie das Gefühl, dass sein Team das Spiel verlieren würde. „Jedes Mal, wenn es eng wurde, haben wir einen Gang höher geschaltet.“

In den entscheidenden Momenten waren die TSG-Junioren auch in der Punkterunde zur Stelle. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen und zum Teil mangelhafter Chancenverwertung war die Landesstaffel-Saison nicht nach Wunsch verlaufen. Puseljic führt als Beispiel ein Spiel gegen Weingarten an, in dem die Ehinger ein deutliches Chancen-Plus gehabt hätten – und dennoch mit 1:3 unterlagen. „Das hat mich persönlich gestört: Dass wir bei vielen unserer verlorenen Spiele gut gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt haben.“

Gegen Ende der Runde geriet Ehingen sogar in die Nähe der Abstiegszone, doch durch die Siege gegen Weißenhorn (1:0) und Friedrichshafen (1:0) an den letzten beiden Spieltagen, setzte man sich vom Tabellenkeller noch deutlich ab und beendete die Runde auf Rang sechs. „Es war aber auf jeden Fall mehr drin“, sagt Puseljic, der auf den geringen Rückstand zum Tabellendritten verweist. Der SSV Ulm 1846 II hat gerade einmal drei Punkte mehr gesammelt.

Turnierteilnahme in Spanien

Zum Abschluss der Saison weilt die Mannschaft derzeit in Spanien und nimmt an einem Turnier teil. Für die Spieler des älteren Jahrgangs ist es auch der Abschied von den C-Junioren, in den kommenden Monaten wird eine neue Mannschaft geformt.