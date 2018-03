TSG braucht sechs Punkte im Nest

Die TSG Ehingen hat in der Fußball-Landesliga über die Osterfeiertage gleich zwei Knallerspiele zu bestreiten. Am Ostersamstag muss die Truppe von Trainer Roland Schlecker als 17. uns somit Letzter der Tabelle zum 15. Balingen II (15.30 Uhr), am Ostermontag empfängt Ehingen dann zum Nachholspiel den Vorletzten SV Weingarten (15 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein).

Nein, von Tagen der Wahrheit oder dem Wochenende der Entscheidung möchte Ehingens Trainer Roland Schlecker vor den beiden so wichtigen Spielen gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt nicht sprechen. Dennoch weiß der Trainer ganz genau, dass diese beiden Spiele im Kampf um den Klassenerhalt mehr als nur ein Fingerzeig sein werden. Das Spiel gegen Balingen II bildet den Auftakt am Ostersamstag. Wie immer stellen die Zollernäbler eine junge zweite Mannschaft, die technisch beschlagen, aber körperlich nicht so robust ist. „Das Team ist jung und gut“, sagt Schlecker, für den die aktuelle Platzierung wenig über den Leistungsstand des Gegners aussagt.

Offensiv besser werden

Über den Leistungsstand seiner Mannschaft weiß Schlecker derzeit allerdings sehr gut Bescheid – und will vor allem in der Offensive mehr von seinen Spielern sehen. „Wir stehen in der Defensive kompakt und gut. Was wir brauchen, ist mehr Durchschlagskraft in der Offensive“, macht Schlecker deutlich und erinnert dabei an den jüngsten 3:0-Sieg über Kehlen. „Sobald wir etwas mehr Räume bekommen, machen wir es auch gut“, sagt Schlecker. Denn mit Julian Guther, Narciso Filho, Valentin Gombold und Daniel Topolovac hat die TSG in der Abteilung Attacke richtig gute Spieler. „Und genau dieses Potenzial müssen wir nun komplett auf dem Platz bekommen“, fordert Schlecker. Am besten gleich gegen Balingen II, denn mit einem Sieg am Ostersamstag kann die TSG etwas entspannter in das Heimspiel am Ostermontag gehen. „Ich denke momentan gar nicht an Weingarten. Unser Fokus liegt auf Balingen II und wenn dieses Spiel vorbei ist, richten sich meine Gedanken auf das andere Spiel“, sagt Schlecker. Dennoch weiß der Ehinger Trainer, dass die beiden Ostern-Gegner sehr unterschiedlich sind. Weingarten gilt als eine körperlich robuste Mannschaft, die sehr gut in das Fußballjahr 2018 gestartet ist. Ähnlich wie die TSG Ehingen befindet sich Weingarten aktuell im Aufschwung. Personell sieht es bei der TSG Ehingen gut aus, der verletzte Jan Hadamitzky rückt wieder in die Mannschaft. Nicht da sein wird am Osterwochenende Ersatztorhüter Sebastian Wursthorn, dafür wird nach längerer Zeit Philipp Steudle wieder im Kader sein. Fehlen wird der TSG Ehingen auch in den kommenden Wochen Paolo Soumpalas, der wegen einer Schambeinentzündung schon lange ausfällt.

Über den Strich

Für Ehingens Spielleiter Michael Schleicher sind die beiden Partien über Ostern natürlich wichtig, er sagt aber auch: „Wir werden nach Ostern weder abgestiegen sein, noch sicher den Klassenerhalt in der Tasche haben. Dennoch werden wir zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, im Idealfall zwei Siege holen und mit ein bisschen Glück am Ostermontag über dem Strich stehen.“

13 Spiele sind es noch, in denen die TSG Ehingen den Traum vom Klassenerhalt in der Landesliga wahrmachen kann. „Wenn wir überlegen, woher wir gekommen sind, sind unsere vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer doch gar nicht schlecht“, sagt Schleicher.