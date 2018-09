TSG-B-Junioren treffen auf Bissingen

Nach ihrem Erfolg in der Qualirunde des Fußball-Verbandspokals der A-Junioren trifft die TSG Ehingen nun in der ersten Pokalrunde auf die TSG Backnang. Der Vergleich wird am Dienstag, 18. September, 18.30 Uhr, in Backnang ausgetragen. Backnang (Verbandsstaffel Nord) setzte sich in der Pokal-Qualirunde mit 4:3 gegen den SV Fellbach durch, Ehingen (Verbandsstaffel Süd) besiegte den FV Olympia Laupheim mit 5:3 nach Elfmeterschießen. In der Qualirunde noch ein Freilos hatten die B-Junioren der TSG, die nun in Runde eins am Mittwoch, 19. September, 18.30 Uhr, den FSV Bissingen empfangen. Die in der Verbandsstaffel Süd spielenden Ehinger hatten in der Qualirunde ein Freilos, während sich die Bissinger (Verbandsstaffel Nord) in ihrem ersten Pokalspiel mit 3:0 beim SV Fellbach durchsetzten.

A-Junioren, Verbandspokal

Qualirunde: TSG Ehingen – Olympia Laupheim 5:3 n.E., Normannia Gmünd – TSV Ilshofen 2:0, TSV Nusplingen – SG Sonnenhof Großaspach 1:7, Neckarsulmer SU – SGV Freiberg II 1:4 n.E., TSG Tübingen – TV Pflugfelden 2:1, JFV Oberes Donautal – TSV Weilheim 1:2, SV Zimmern – Hofherrnweiler-Unterrombach 1:3, GSV Maichingen – FSV Hollenbach 1:4, TSG Balingen – VfL Kirchheim 2:3 n.V., FV Biberach – FC Rottenburg 0:1 n.V., TSG Backnang – SV Fellbach 4:3, VfL Pfullingen – Young Boys Reutlingen 3:0, FV Ravensburg – VfB Friedrichshafen 3:1.

1. Runde: TSG Backnang – TSG Ehingen (18. September, 18.30 Uhr), TSV Weilheim – Normannia Gmünd, SGV Freiberg II – FC Rottenburg, TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – VfL Kirchheim, VfL Pfullingen – FV Ravensburg, Sieger SKV Rutesheim/TuS Ergenzingen – TSG Tübingen, FSV Hollenbach – Sonnenhof Großaspach (alle 19. September).

B-Junioren, Verbandspokal

Qualirunde: VfB Friedrichshafen – SSV Reutlingen 1:5, FV Löchgau – TuS Ergenzingen 1:2, SV Fellbach – FSV Bissingen 0:3, FV Ravensburg – FV Biberach 7:0, VfB Bösingen – SV Westerheim 0:5, VfL Kirchheim – 1. FC Normannia Gmünd 8:6 n.E., VfR Aalen – SSV Ulm 1846 II 5:0, FC Rottenburg – TSF Ditzingen 1:4, SV Böblingen – FC Esslingen 1:3, TG Böckingen – VfL Nagold 2:3, FC Wangen – SG Sonnenhof Großaspach 0:4, VfL Pfullingen – 1. FC Heidenheim II 0:3.

1. Runde: TSG Ehingen – FSV Bissingen (Mittwoch, 19. September, 18.30 Uhr), FC Esslingen – TSV Neu-Ulm (18. September), TSG Balingen II – SG Sonnenhof Großaspach, VfR Aalen – VfL Nagold, 1. FC Heidenheim II – SV Westerheim, TSF Ditzingen – FSV Hollenbach, SSV Reutlingen – FV Ravensburg, TuS Ergenzingen – VfL Kirchheim.