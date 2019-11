TSG-B-Junioren erwarten den Letzten

Für die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen bietet sich am Sonntag, 10. November, eine gute Gelegenheit, ihr Punktekonto in der Verbandsstaffel Süd aufzubessern. Doch für die C-Junioren dürfte im Landesstaffel-Spiel am Samstag, 9. November, in Laupheim kaum etwas zu holen sein.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – SV Weingarten (Sonntag, 11 Uhr). - Für das Team von Trainer Tom Breymaier gilt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der SV Weingarten ist Tabellenletzter und hat erst einen Punkt auf seinem Konto. Schon einmal hat die TSG allerdings ein Heimspiel gegen einen Tabellenletzten verloren. Es ist wichtig, vor der Winterpause noch zu punkten.

C-Junioren Landesstaffel 4: Olympia Laupheim – TSG Ehingen (Samstag, 14 Uhr). - Nach der Blamage gegen den FV Weißenhorn dürfte es für die Ehinger kaum möglich sein, am Samstag diese Niederlage auszuwetzen. Im Gegenteil müssen die C-Junioren schauen, dass sie die erwartete Niederlage im Rahmen halten.