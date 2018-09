TSG-A-Jugend trifft auf Tabellenführer

Die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen treten am Sonntag, 23. September, in der Fußball-Verbandsstaffel Süd gegen den Tabellenführer TSG Balingen an. Die B-Junioren der TSG sind ebenfalls am Sonntag beim SSV Ulm 1846 II zu Gast. Beide Ehinger Jugendteams, A- und B-Junioren, qualifizierten sich mit Siegen unter der Woche für die zweite Runde des Verbandspokals, in der sie auf hochkarätige Gegner treffen werden.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – TSG Balingen (Sonntag, 12 Uhr) – Die U19 des Regionalligisten ist mit zwei hohen Siegen (4:1 gegen Zimmern, 6:1 in Rottenburg) in die Verbandsrunde gestartet. Die Ehinger (bisher ein Unentschieden aus zwei Spielen) werden versuchen, sich gut aus der Affäre zu ziehen.

Verbandspokal: Die Ehinger A-Junioren haben ihr Erstrundenspiel in Backnang mit 5:3 gewonnen. Das 1:0 für die heimische TSG Backnang (4.) glich Fabian Heitele in der 43. Minute aus. Die TSG Ehingen gewann dann das Elfmeterschießen mit 4:2 und erreichte Runde zwei. Inzwischen steht auch der nächste Gegner fest: Oberligist SGV Freiberg wird in Ehingen antreten, geplanter Spieltermin ist am 3. Oktober, 11 Uhr.

B-Junioren Verbandsstaffel: SSV Ulm 46 II – TSG Ehingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Beide Mannschaften haben ihre bisherigen zwei Spiele verloren und stehen torgleich auf Platz 11. Das Team von Mathias Zok hat bisher gute Leistungen gezeigt und rechnet sich am Sonntag einiges aus.

Verbandspokal: Die TSG Ehingen hat das Spiel der ersten Runde gegen FSV Bissingen mit 2:1 gewonnen. Die Ehinger gingen durch Leon Kosa (4.) und David Janusz (14.) mit 2:0 in Führung. Der Gast verkürzte in der 56. Minute. Nächster Gegner der TSG in Runde zwei ist der Jugend-Bundesligist 1. FC Heidenheim I, angesetzt ist die Partie auf Mittwoch, 3. Oktober, 11 Uhr.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – VfB Friedrichshafen (Samstag, 15 Uhr). - Die Ehinger C-Junioren wollen ihr erstes Heimspiel gewinnen. Der Gast ist jedoch mit einem klaren Sieg in die Verbandsrunde gestartet.