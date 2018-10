Trunzer bleibt Vorsitzender von Südwestmetall

Bei den diesjährigen turnusgemäßen Wahlen im Rahmen der Mitgliederversammlung von Südwestmetall in Ulm wurde Mario Trunzer, Geschäftsführer der Liebherr-Werk Ehingen GmbH, für zwei weitere Jahre in seinem Amt als Vorsitzender der Ulmer Bezirksgruppe bestätigt.

„Ich freue mich, das Amt als Vorsitzender für zwei weitere Jahre ausfüllen zu dürfen. In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels und einer großen Anzahl an Gesetzesvorhaben, die für die Unternehmen stärkere Bürokratie bedeuten, ist es wichtig, die Interessen der Industrie zu vertreten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland langfristig zu sichern“, sagt Trunzer.

Dies ist Trunzers zweite Wiederwahl als Vorsitzender. Ebenso in ihren Positionen als Stellvertreter wieder gewählt: Stefan Halder, geschäftsführender Gesellschafter der Erwin Halder KG in Achstetten/Bronnen und Thomas Handtmann, Geschäftsführer der Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG in Biberach.

Die acht Mitglieder des beratenden Ausschusses von Südwestmetall in Ulm sind künftig: (neu): Joachim Müller, Geschäftsführer Gardena Manufacturing GmbH, (schon bisher): Thomas Brehm, Geschäftsführender Gesellschafter Brehm Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Reinhard Holzer, Niederlassungsleiter Siemens AG, Peter Schlote, Geschäftsführer Hensoldt Sensors GmbH, Achim Specht, Vorstandsmitglied Iveco Magirus AG, Tobias Uhlmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, Günther Winkler-Gonze, Geschäftsführer Neuweg Fertigung GmbH und Oliver Wirth, Geschäftsführer Bareiss Prüfgerätebau GmbH.