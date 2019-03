Trotz Wind: Fasnetsumzug in Ehingen findet statt

Der für Fasnetsdienstag geplante Fasnetsumzug durch Ehingen wird planmäßig um 14 Uhr stattfinden. Das teilte die Narrenzunft Spritzenmuck am Morgen auf Facebook mit.

Nachdem am Montag der Kinderumzug in Munderkingen wegen des Sturmtiefs Bennet abgesagt werden musste, hatten sich die Verantwortlichen des Ehinger Umzugs mit den Behörden nochmal zusammengesetzt, um zu beraten, was getan wird.

Am Morgen dann die erfreuliche Nachricht für alle Narren: „Nach Rücksprache mit allen Behörden, kann unser Umzug heute wie geplant stattfinden“, schreibt Narrenzunft Spritzenmuck auf Facebook weiter: „Auch wenn es etwas windig werden sollte, lassen wir uns die gute Stimmung nicht nehmen!“

