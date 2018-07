Trotz Niederlage: Klaus Mikulasch sieht positive Ansätze

Auch wenn die zweite Saisonniederlage, die die TSG-Handballer am Samstag in Plochingen erlitten haben (wir berichteten im „Journal am Sonntag“), schmerzt: Trainer Klaus Mikulasch sieht sein Team grundsätzlich auf dem richtigen Weg.

In der ersten Viertelstunde am Samstag in Plochingen sah Klaus Mikulasch richtig guten Handball seiner Mannschaft. „Wir gingen sogar in Führung, doch dann ist bei uns der Faden gerissen“, so der Trainer der Ehinger TSG-Handballer in der Württembergliga. Die Gründe für die letztlich verdiente 23:35-Niederlage gegen Plochingen sieht Mikulasch in der noch fehlenden Abstimmung seines Teams, der dünnen Personaldecke und der fehlenden Erfahrung vieler junger TSG-Spieler. „Man hat auch gesehen, dass für viele die Vorbereitungszeit zu kurz war“, so der Trainer. In Plochingen hinzu gekommen sei, dass die TSG zehn Zeitstrafen verkraften musste, der Gegner nur vier.

Im Vergleich zur Niederlage im ersten Saisonspiel sah Klaus Mikulasch jedoch einige positive Akzente in Plochingen. „Die Moral hat gestimmt.“ Nicht gepasst habe das Abwehrverhalten seiner Mannschaft: „Da weiß die linke Seite noch nicht so wirklich, was die rechte macht.“ Vor allem daran will Mikulasch in dieser Woche vor dem Spiel am Samstagabend (20 Uhr) gegen Oberhausen/Unterhausen arbeiten.

Mikluasch warnt jedoch vor überzogenen Erwartungen. „Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Und dies ist bei jedem im Kopf angekommen“, so der Trainer. „Es wird auf jeden Fall noch ein paar Wochen dauern, bis die Mannschaft richtig eingespielt ist.“ Erfreut zeigte sich Mikulasch über die Leistungen seiner Jungen: Gerade im Hinblick auf die nächsten Jahre sei es wichtig, den Nachwuchs bei der TSG so früh wie möglich einzubinden