Trödelmarkt verzaubert die Innenstadt

Trödelmärkte sind anziehend. Nicht nur für Kenner, die immer wieder kleine Kostbarkeiten ausgraben und Raritäten für ihre speziellen Hobbys finden, auch ganz einfache Marktbummler haben ihre Freude am bunten Treiben einer bazarähnlichen Szenerie. Am Samstag, 16. Juli, lockt zum 33. Mal der große Trödelmarkt, getreu seinem Motto „Spritzig – lustig – kunterbunt“, tausende Besucher aus nah und fern in die Ehinger Innenstadt.

Ab 5 Uhr morgens hat das Ordnungsamt am Samstag direkt vor dem Rathaus ein Informationszelt, eine Anlaufstelle für Fragen zum Marktverlauf, eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung Ehingen in einem Schreiben mit.

Ab 10 Uhr beginnt an dieser Stelle die Fundsachenversteigerung, die vom Bürgerbüroteam unter Leitung von Sylke Huber bestritten wird. Bereits ab 9 Uhr können die Sachen besichtigt werden. Da der Trödelmarkt durch die Corona-Pandemie zwei Jahre nicht stattfinden konnte, liegen im Bürgerbüro Fundsachen aus den vergangenen drei Jahren. Aus diesem Grund wird nur eine Auswahl vor dem Rathaus versteigert, die restlichen Fundsachen werden in der Schwanengasse im ehemaligen Haus „Romer“ ab 8 Uhr als Fundsachen-Flohmarkt verkauft.

Die Jugendkapelle der Musikkapelle Kirchbierlingen unter Leitung von Marek Scheliga sorgt auch in diesem Jahr für flotte Stimmung auf dem Rathaus-Vorplatz. Zahlreiche Imbisshändler auf dem Marktplatz, rund um den Marktbrunnen, in der Marktstraße und in der Hauptstraße präsentieren ihre kulinarischen Angebote.