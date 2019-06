Triple für die C-Junioren der SGM Ehingen-Süd

Die Fußball-C-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen hat das Triple geholt. Das Team der Trainer Matthias Benz und Daniel Denzel wurde im Januar Hallenbezirksmeister, gewann im Mai den Bezirkspokal und sicherte sich nun auch die Bezirksmeisterschaft. Mit neun Siegen in neun Spielen und einem Torverhältnis von 55:3 schloss die SGM Ehingen-Süd die Bezirksstaffel Donau souverän auf Rang eins ab und qualifizierte sich damit auch für die Aufstiegsspiele zur Landesstaffel IV. Gegner in der Aufstiegsrunde ist der FC Wangen, die Termine für das Hin- und Rückspiel sind voraussichtlich am 22. oder 23. Juni in Kirchbierlingen und am 29. Juni in Wangen.