Trientiner Bergsteiger Chor singt zu 70. Geburtstag

Seit vielen Jahren ist Paul Guter mit dem Trientiner Bergsteigerchor „Coro Brenta“ freundschaftlich verbunden. Der Chor hat schon mit den Jagdhornbläsern von Guter zusammen musiziert. Jetzt hat Guter die Sänger zu einem festlichen Konzert anlässlich seines 70. Geburtstages in die St. Martinus Kirche in Kirchbierlingen eingeladen. Im Wechsel mit dem Chor spielten hochqualifizierte Instrumentalisten wie die Trompeter Michael Bischof, Markus Elser, Hans Mohr und die Organistin Elisabeth Sekul.

Aus dem Oratorium „Salomo“ von Händel begannen die Instrumentalisten mit der „Ankunft der Königin von Saba“ gespielt von zwei Trompetern, Flügelhorn und Orgel. Mit Liedern aus den Bergen ihrer Heimat, der Brenta, begannen die Sänger unter der Leitung von Leone Pellegrini ihren Part. Sehr verhalten und getragen sangen sie das „Ave-Maria“ des zeitgenössischen italienischen Komponisten Bepi de Marzi, der auch drei weitere vom Chor gesungene Lieder verfasst hatte. Sehr ergreifend und musikalisch auf hohem Niveau intonierten die Instrumentalisten von Bach die Kantate „Jesus bleibet meine Freude“ sowie aus der Jagdkantate „Schafe mögen sicher weiden“. Das Programm hatte Guter mit den Musikern zusammengestellt. Dabei durfte auch ein Spiritual wie „Nobody knows the trouble I have seen“ nicht fehlen.

Eine Hommage an die heimatlichen Berge lebhaft und stimmgewaltig gesungen von den 31 Männern des Chores gefiel den Zuhörern besonders gut. Und zum Schluss des Konzertes durfte natürlich das Lied der Berge überhaupt „La Montanara“ nicht fehlen, begeisterter Applaus dankte den Sängern dafür.

Die Instrumentalisten hatten ihren Teil mit einer Sinfonie der Fanfaren von Jean Joseph Mouret abgeschlossen. „Das war mehr als ein bisschen Musik machen“, sagte Guter. Für die Zugabe griff er selbst zur Trompete und gemeinsam mit den den drei Gasttrompetern ließ er das Konzert mit der Feuerwerksmusik von Händel furios in der voll besetzen Kirche Martinuskirche in Kirchbierlingen ausklingen.