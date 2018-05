Triathlon-Weltmeister Daniel Unger zu Gast in Ehingen

Mit einem Informationsabend zum Thema Ausdauersport starten die Triathlon- und Lauftreff-Abteilungen der TSG Ehingen in das Sportjahr 2018. Am Donnerstag, 22. Februar, hält Triathlon-Weltmeister und Olympia-Teilnehmer Daniel Unger im Hotel-Restaurant Adler in Ehingen einen Vortrag. Sportliche Aktivität ins tägliche Leben zu integrieren, darum geht es im Vortrag „Wie funktioniert Training, was bedeutet Bewegung für uns Menschen und wie beeinflusst Ernährung die Leistungsfähigkeit“. Unger gilt als Experte für Gesundheitsförderung und Personal Training im Ausdauersport-Segment. Neben mehr als 25 aktiven Jahren im Triathlon ist er lizenzierter Trainer und besitzt das olympische Diplom. Durch ein breit aufgestelltes Trainerteam und ein gut erzweigtes Netzwerk in Medizin und Ernährung, decken Unger und seine Mitstreiter des Unternehmens Sportfreund in Ulm Kundenwünsche im Ausdauersport und in der Fitness ganzheitlich ab. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Einlass im Adler ist ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.