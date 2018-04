Triathlon-Team bestreitet den ersten Wettkampf

Bei sommerlichen Temperaturen hat am Sonntag in Neckarsulm der erste Wettkampf der BaWü-ALB-GOLD Triathlonliga stattgefunden. Für das „Denkinger Logistik Team Ehingen“ der erste Ligawettkampf überhaupt.

Die zu absolvierenden Distanzen nach dem Jagdstart (alle 15 Sekunden startet ein Athlet) waren 700 Meter fürs Schwimmen auf einem Zick-Zack-Kurs im 50-Meter-Hallenbad, danach ging es über 20 Kilometer aufs Rad durch einen sehr anspruchsvollen Kurs in den Weinbergen. Auch das abschließende Laufen fand auf einer alles andere als flachen Strecke in den Weinbergen statt. Für das „Denkinger Logistik Team Ehingen“ am Start waren Philipp Rieger (Gesamtzeit: 1:17:23), Philipp Zimmerhackl (1:18:39), Thorsten Maier (1:18:53) und Tobias Tress (1:30:35). In der Mannschaftswertung wurde ein elfter Platz von 13 teilnehmenden Teams erreicht.

Bereits am 6. Mai findet der nächste Wettkampf in Rheinfelden statt. Dort muss das Team für die Wertung gleichzeitig ins Ziel kommen – die Karten in der Liga sind somit wieder neu gemischt.