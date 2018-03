Treffen mit dem Lehrer nach 60 Jahren

Was für ein besonderes Zusammentreffen: Genau 60 Jahre nach ihrem Abitur haben sich am Dienstag elf ehemalige Ehinger Schüler in der Stadt getroffen. Und ihr angesehener Lehrer von damals war sogar auch gekommen.

Auf den Tag genau vor 60 Jahren, am 20. Februar 1958, hatten die elf in Ehingen ihr Abiturzeugnis vom damaligen Schulamtschef überreicht bekommen. Am Dienstagvormittag hat sich die Gruppe vor der Konviktskirche versammelt und auf ihren ehemaligen Lehrer gewartet. Und er kam tatsächlich: Der Ehinger Hans Zeiler, der jetzt bereits ins 97. Jahr geht, wie er selbst sagt.

Ja, in den Schulen von damals wehte noch ein anderer Wind. Disziplin und Ordnung standen über allem, Prügel waren als Strafe noch nicht ausgeschlossen. Auch einer ihrer Lehrer habe zu dieser Maßnahme gegriffen, erinnert sich Stadtrat Wolf Brzoska, der auch zum Ehinger Abi-Jahrgang 1958 gehört. „Kommen Sie raus“, hätte der Lehrer dann zuvor zum betreffenden Schüler gesagt.

„Er machte das aber nicht“, sagt die Gruppe über Hans Zeiler, „er war seiner Zeit weit voraus“. Ja, man habe keine Schwierigkeiten miteinander gehabt, erinnert sich dieser. Und das Geheimnis dahinter war ein ganz einfaches: „Ich habe die Schüler gefragt, welche Hobbys sie haben“, erklärt Zeiler, „und sie haben sich gefreut, weil ich mich für ihre Sache interessiere.“ Auch habe er beim Turnen nie die Note 5 vergeben.

Biologie, Erdkunde und Sport habe er unterrichtet, erzählt er. Und Klassenlehrer sei er gewesen, auch von diesem Jahrgang. Er selbst habe sein Abitur 1946 gemacht. In Laupheim geboren, habe er in Tübingen studiert und 1951 in Ehingen als Lehrer angefangen. 35 Jahre lang ging er dieser Aufgabe nach, bevor er 1986 in den Ruhestand ging. „Ich bin als Lehrer immer gern zur Schule gegangen“, sagt er. Noch heute lebt Zeiler in Ehingen.

Eine Frau allein unter Männern

Unter den elf ehemaligen Schülern, die zum Klassentreffen gekommen sind, ist nur eine Frau. „Wir waren zwei im Jahrgang“, sagt Hildegard Hummel, die in Kirchdorf an der Iller wohnt. Die zweite sei aber bereits verstorben. Welche Erinnerungen sie an die Schulzeit hat? „Es war halt streng, Frontalunterricht“, sagt sie. Doch Herr Zeiler – der einzige ihrer Lehrer, der noch am Leben ist – sei eine Ausnahme gewesen, deswegen hätten ihn auch alle geschätzt.

Nach Ehingen habe sie immer noch Beziehungen, „man hat Bekannte und Freunde“, sagt sie. Hummel wurde Grundschullehrerin im Kreis Biberach. Dieser Weg sei damals so üblich gewesen. „Es war ein einfaches Leben auf dem Land“, sagt sie.

Tatsächlich gibt es viele Lehrer in der Gruppe und auch Pfarrer. „Pfarrer, Lehrer, Mediziner – das war der normale Gang damals“, sagt Wolf Brzoska. Die Ehinger Schüler der Gruppe sind zwar nicht alle in Ehingen, aber doch im Ländle geblieben. Nach Böblingen, Reutlingen, Stuttgart, Weingarten hat es manche verschlagen.

Auch Wolf Brzoska ist Lehrer geworden – am Ehinger Gymnasium. Sein großes Vorbild sei ein Lehrer gewesen, der ihnen die Hintergründe zur amerikanischen Politik erklärt habe. An den Schulen hat sich seit ihrer eigenen Schulzeit viel verändert, sagt Hildegard Hummel: Mütter, die den Lehrern in den Ohren liegen: „Mein Kind muss das Abitur machen.“ Und die Kinder seien anstrengender geworden, sagt sie. „Früher hat man sagen können: ,Jetzt ist Ruh.’ Und dann war Ruh.“ Heute lasse die Disziplin teilweise zu wünschen übrig. Kinder seien etwa von ihren Handys abgelenkt.

„Heut’ ist ein richtiger Festtag“, sind sich die elf beim Klassentreffen einig. Sie hatten sich bereits am Montag getroffen. Am Dienstag schauten sie sich die renovierte Konviktskirche an und wollten noch den Wolfertturm besteigen.