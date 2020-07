Traumstart für Fabian Flinspach

Ein Einstand nach Maß ist Trainer Fabian Flinspach beim FV Schelklingen-Hausen gelungen. In der allerdings verkürzten Fußball-Saison 2019/20 wurde er mit seinem neuen Verein Meister der Kreisliga A1 und spielt mit seinem Team nun in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Erstmals hat die Region Ehingen damit wieder fünf Bezirksligisten.

Fabian Flinspach hatte die Mannschaft im Sommer 2019 von Jens Kannemann übernommen. Die Schelklinger hatten nach zweijähriger Zugehörigkeit zur Bezirksliga zuletzt zwei Jahre in der Kreisliga A gespielt. „Das ist eine Art Herausforderung für uns“, sagte der neue Trainer. Die Stimmung sei allgemein gut und man werde die neue Aufgabe forsch anzugehen versuchen. Zumal noch der größte Teil der Aktiven auch schon in der Bezirksliga gespielt hatte.

Fabian Flinspach selbst hatte von der C-Jugend an beim TSV Neu-Ulm bis zur Landesliga gespielt. Dann wechselte er zum damaligen Bezirksligisten TSV Blaubeuren und übernahm dort auch interimsmäßig den Trainerposten, doch der TSV stieg damals in der Relegation ab. Flinspach blieb nicht von Verletzungen verschont und hatte zweimal einen Kreuzbandriss. Im Sommer 2019 wechselte Fabian Flinspach, der die Trainer-B-Lizenz besitzt, zum FV Schelklingen-Hausen.

Der Start in die Verbandsrunde war trotz zweier Siege zum Kreisliga-Auftakt nicht sehr vielversprechend: Nach den ersten sieben Spielen hatte seine Mannschaft gerade mal zehn Punkte geholt. Dabei hatte der FV Schelklingen-Hausen gegen den TSV Rißtissen (0:2), die SF Kirchen (1:5) und die SG Ersingen (0:2) verloren. Doch mit dem Sieg im Lokalderby gegen den FC Schelklingen/Alb (2:0) am achten Spieltag Anfang Oktober kam die Wende. In den restlichen zehn Spielen bis zum vorzeitigen Saisonende im März gelangen neun Siege und ein Unentschieden – die Tabellenführung übernahm die Mannschaft am 13. Spieltag mit einem Sieg im Spitzenspiel in Betzenweiler. Am Ende standen für den FV Schelklingen-Hausen 38 Pluspunkte und souverän Platz eins zu Buche.

Fabian Flinspach hat einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft: „Sie hat inzwischen eine positive Stimmung entwickelt. Die Trainingsbeteiligung ist gut und die erste Mannschaft hat einen Schritt nach vorne gemacht.“ Doch es seien weitere Schritte erforderlich, wenn man in der Bezirksliga bestehen wolle. Die Mannschaft bleibt zusammen. Torhüter Kevin Seiffert kommt vom FC Blautal zurück. Allerdings will der früher auch höherklassig aktive Mittelfeldspieler Mario Sopic etwas kürzer treten. Der Kader für die erste Mannschaft umfasst 18 Spieler. Wegen der Corona-Pandemie wurde im Rahmen der Möglichkeiten trainiert, doch inzwischen hat es Lockerungen gegeben.

Offizieller Trainingsstart des FV Schelklingen-Hausen ist am Montag, 13. Juli. Fabian Flinspach hat insgesamt neun Vorbereitungsspiele eingeplant. Unter anderen wird gegen die Bezirksligisten TSV Blaustein, SG Kißlegg, SV Bermaringen und FC Hüttisheim gespielt.